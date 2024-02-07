Физик Гордлеева получила премию президента РФ за труды по ИИ на биофизической основе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Профессор Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Сусанна Гордлеева удостоена премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Согласно материалам к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, Гордлеева награждена за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники.

Гордлеева получила фундаментальные результаты, выявляющих новые принципы обработки информации, обучения и генерации функций в системах мозга на основе взаимодействия нейронов и глиальных клеток, а также причины развития нейродегенеративных заболеваний в процессе старения.

Выявленные закономерности внесли существенный вклад в развитие теории нейронных сетей и способствовали зарождению нового научного направления. Возможности современной микроэлектроники позволили Гордлеевой приступить к реализации разработанных нейросистем в виде аппаратных приложений нового поколения - микроэлектронных нейрочипов, имитирующих различные функции головного мозга.

Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 млн рублей.