Энтомолог Павлушин получил премию президента РФ за механизм контроля над вредителями леса

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин удостоен премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Согласно материалам к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, Павлушин награжден за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства.

Работа Павлушина имеет важное значение для спасения лесов от угрозы наступления непарного шелкопряда, ареал которого имеет ускоренный (со скоростью 40 км в год) характер продвижения на север по территории России, вызванный изменениями климата.

Ученый установил, что популяция непарного шелкопряда приспосабливается даже к устойчивым видам деревьев (хвойным) и дает третью генерацию потомства на них, что характеризует повышенные адаптационные возможности вредителей. Описаны условия и вероятность возникновения вспышек массового размножения в новых ареалах, и предложены пути их предотвращения.

Исследования Павлушина позволили впервые в мире показать влияние затяжного весеннего развития насекомых на их физиологические параметры и чувствительность к вирусным и бактериальным заражениям.

Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 млн рублей.