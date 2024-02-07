Геохимик Ольга Якубович получила премию президента РФ за успехи в поиске драгметаллов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович удостоена премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Согласно материалам к пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов, Якубович награждена за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений золота и платины.

Работа Якубович посвящена развитию фундаментальных представлений о сохранности гелия в металлах и некоторых сульфидах, а также разработке и применению методов определения возраста рудообразующих процессов по радиогенному гелию.

Возраст рудообразования весьма важен для геологов, так как он позволяет привязать минерализацию к масштабным процессам эволюции Земли и спрогнозировать обнаружение рудной залежи. Определение этого параметра является сложной изотопно-геохронологической задачей.

Якубович обнаружила высокую сохранность гелия в самородных металлах (золото и платина) и впервые в геологической практике применила изотопные системы, основанные на радиогенном гелии, для прямого датирования рудообразующих процессов. Ее методики востребованы в геологоразведке в России, а также в ряде африканских стран, и успешно апробированы на месторождениях в Хабаровском крае, на Южном и Полярном Урале, в Якутии и на Алтае.

Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 млн рублей.