Астероиду, движущемуся между Марсом и Юпитером, присвоили имя астронома Язева

ИРКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Астероид, движущийся между орбитами планет Марс и Юпитер, назван в честь известного астронома, профессора Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергея Язева. Об этом сообщила пресс-служба ИГУ.

"Имя профессора ИГУ Сергея Язева присвоено астероиду, движущемуся вокруг Солнца в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Сообщение об этом опубликовано <…> в выпуске бюллетеня рабочей группы Международного астрономического союза (МАС) "Номенклатура малых небесных тел". Теперь небесное тело, носившее только цифровое обозначение 591861, получило собственное имя - Sergeyyazev", - говорится в распространенном сообщении университета.

Язев - директор астрономической обсерватории ИГУ, специалист по физике Солнца и популяризатор астрономии. Он автор нескольких книг, сценариев, статей и телесюжетов.

Сам астероид был открыт 6 января 2008 года известным российским астрономом Тимуром Крячко, на счету которого более 60 открытых астероидов и более 20 найденных метеоритов. Именно он, воспользовавшись своим правом первооткрывателя, и выбрал в качестве названия для астероида имя известного астронома из Иркутска. Новое название единогласно утвердила Рабочая группа МАС, в которую, кроме российских специалистов, входят также астрономы из Великобритании, Германии, Испании, Китая, Новой Зеландии, США, Чехии, Уругвая и Японии.