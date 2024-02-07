"Дочка" Сбера создала технологию для ускоренного обучения ИИ для беспилотного транспорта

ТАСС, 7 февраля. Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies) разработала нейросеть для обучения автопилотов с искусственным интеллектом для умного транспорта и сельхозтехники. Ее применение позволяет сократить в разы затраты времени на обучение таких систем, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для того чтобы гарантировать безопасность, системе нужно учесть практически все возможные возникающие ситуации. Для этого нейронную сеть нужно обучить всем возможным ситуациям. А после того, как сеть была обучена наиболее часто встречающимся ситуациям, остается ее обучить редким, интересным данным (например, частично заслоненный светофор, вспышка молнии во время движения, животное в поле, необычная машина и так далее). А их вытащить из видеоряда - самая сложная задача для разработчиков. Это могут быть месяцы кропотливого труда. Мы же научились это делать автоматически с помощью нейронной сети", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас команды, обучающие нейросети для транспорта, снимают на протяжении длительного времени видео маршрута или условий, в которых автопилот должен работать. К примеру, съемки занимают от нескольких месяцев, если речь идет про автопилоты для сельхозтехники, до года - если про автопилоты для общественного транспорта. Затем специалисты отбирают нужные кадры для обучения искусственного интеллекта. Базовый набор кадров состоит из десятков миллионов изображений, их получить проще всего, но полный, который гарантирует максимальную безопасность эксплуатации в любых условиях, требует выделить те самые необычные данные.

Новая нейросеть в состоянии анализировать данные и выделять как обычные фрагменты, так и редкие, по нажатию клавиши. Аналогов подобной технологии в мире нет. "Мы уже прямо сейчас внедряем это в свои проекты. Например, на умных трамваях в Санкт-Петербурге сейчас внедрен первый этап - сеть обучена всевозможным редким изображениям светофоров, очень важным объектам для обеспечения безопасности. До конца года планируется внедрить версию, обученную остальным уникальным ситуациям", - отметили в пресс-службе.

О компании

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Компания с 2022 года включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.

Компания производит систему автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику. Массовое внедрение в АПК России тракторов с этой системой, не имеющей аналогов в мире, началось в 2023 году. Также система с искусственным интеллектом производится компанией для трамваев в Санкт-Петербурге, она позволяет избежать происшествий по вине водителей трамваев.