На Северном Кавказе придумали способ снизить себестоимость получения антибиотиков

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали новый подход в получении противомикробных препаратов, который сокращает время производства и может снизить стоимость антибиотиков, сообщили журналистам в пресс-центре университета.

"Главное отличие предложенного нами подхода от имеющихся аналогов заключается в том, что он подразумевает расширение цикла, а не его замыкание. Количество стадий сокращается до одной, а это позволяет снизить стоимость имеющихся на рынке препаратов данного класса более чем на 10% и обеспечить более легкий путь для поиска новых антибиотиков", - цитирует пресс-центр автора разработки декана химического факультета вуза Александра Аксенова.

Поиск новых форм антибактериальных веществ важен в свете постоянной мутации вирусов и бактерий. Фармацевтические препараты класса хинолонов по механизму действия более активны в отношении устойчивых штаммов микроорганизмов. Разработанная учеными последовательность действий для получения препаратов легко масштабируется, пояснили в вузе.

"Наши химики разрабатывают принципиально новые подходы к синтезу веществ, имеющих широкие перспективы в фармацевтической отрасли, это вещества против рака, сахарного диабета, малярии. Разработки в области создания эффективных медицинских препаратов против бактерий и вирусов относятся к числу приоритетных", - цитирует пресс-центр ректора университета Дмитрия Беспалова.

Работу ученые проводят при поддержке гранта Российского научного фонда. Исследователи проводят биологические испытания полученных во время опытов веществ и совершенствуют синтез препаратов хинолонового ряда.