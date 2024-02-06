Методика НовГУ позволит пациенту полноценно питаться после операции на пищеводе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали отечественную уникальную методику восстановления режима питания пациента после операции по резекции рака пищевода. Речь идет о случаях, когда новый участок пищевода на месте вырезанного фрагмента создается из ткани желудка, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Для каждого пациента делается временный индивидуальный зонд, который представляет собой трубку со стопором. Он вводится <...> во время операции", - пояснили в вузе. В университете отметили, что пациент сможет управлять зондом после еды при помощи пульта, и, таким образом, удастся избежать застаивания пищи и риска растягивания швов. По данным вуза, хирурги также проверяют швы прямо во время операции. Для этого создается трехкратное давление на них за счет вливания жидкости. Это является одной из частей разработанной методики. В послеоперационный период начинает свою работу зонд, который тоже помогает сохранить целостность швов.

"Сначала пациенту дается жидкая еда, потом расширяется диета. И по итогу дается гарантия, что когда человек начнет самостоятельно пить и принимать пищу, швы останутся целыми", - пояснили в вузе.