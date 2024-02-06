Проблемы с доступом к чистой воде затронут свыше 91% людей к 2050 году

ТАСС, 6 февраля. Европейские климатологи изучили состояние 10 тыс. водоносных бассейнов по всему миру и пришли к выводу, что к 2050 году треть из них будет непригодна для использования человеком в результате загрязнения азотными удобрениями. В результате этого более 91% людей на Земле будет испытывать перебои с доступом к чистой воде, пишут исследователи в статье в журнале Nature Communications.

"Мы впервые проанализировали то, как загрязнение воды будет влиять на ее доступность на глобальном уровне к середине текущего столетия. Наши расчеты показывают, что учет этого фактора утраивает число проблемных водоносных бассейнов, в результате чего проблемы с доступом к чистой воде будут испытывать около 48% водоносных бассейнов, где будет проживать свыше 91% населения планеты", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа европейских климатологов под руководством доцента Вагенингенского университета Ван Менжу при всестороннем изучении состояния около 10 тыс. водоносных бассейнов, покрывающих все обитаемые континенты Земли. В прошлом, ученые уже пытались оценить то, как изменится доступность водных ресурсов в этих бассейнах, однако их расчеты не учитывали качество воды и отслеживали только изменения в ее объеме.

Как отмечают климатологи, это сильно завышает объем доступной питьевой воды, так как эти расчеты не учитывают то, что значительные запасы пресной влаги часто оказываются непригодными для использования из-за загрязнения рек и грунтовых вод азотными удобрениями и прочими опасными для человека веществами. Европейские исследователи учли этот недочет в своих расчетах, для чего они просчитали то, как много удобрений и прочих загрязнителей попадает с полей в воды рек и в другие водоемы.

Эти оценки ученые объединили с уже имеющимися данными по состоянию крупнейших водоносных бассейнов, что позволило им определить текущие проблемные регионы и спрогнозировать то, как изменится их состояние в ближайшие три десятилетия. Эти расчеты показали, что проблемы с доступом к чистой воде сейчас характерны примерно для четверти (2517) водоносных бассейнов, а к 2050 году их число вырастет до трети (3 061).

Как отмечают ученые, большинство из этих проблемных водоносных бассейнов сосредоточено в странах Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, а также в Северной Африке и в Европе. На долю этих регионов приходится около 48% от общей площади всех водоносных бассейнов, при этом на их территории будет проживать большая часть населения Земли, около 91% от общего числа людей. Это в очередной раз подчеркивает необходимость усиления борьбы с загрязнением воды, подытожили ученые.

Главная угроза для выживания человечества

По оценкам экспертов ООН, одной из самых больших угроз для человечества является феномен сверхбыстрого истощения запасов грунтовых и приповерхностных вод. Он связан с загрязнением рек и с тем, что люди извлекают значительно больше воды из половины известных артезианских скважин, чем в них поступает влаги из различных природных источников. Уже сейчас около 2,4 млрд людей проживают в странах с затрудненным доступом к чистой питьевой воде.