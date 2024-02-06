В Твери создают антикоррозийное покрытие, защищающее конструкцию на 20 лет

ТВЕРЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Тверского технического университета (ТвГТУ) разрабатывают новый тип защитного покрытия на основе тетраметилендиэтилентетрамина (ТМДЭТА), который позволит повысить стойкость различных структур к коррозии примерно в два раза по сравнению с традиционным способом. Кроме того, новая технология снизит производственную себестоимость покрытия на 20-30%, сообщила ТАСС магистрант ТвГТУ Елизавета Виноградова.

"С использованием ТМДЭТА срок долговечности покрытий увеличится до 20 лет (то есть почти вдвое по сравнению с имеющимися на рынке отечественными покрытиями), поскольку оно лучше сохраняет свои защитные свойства. Преимущества также в простоте нанесения покрытия и низкой токсичности вещества. В то же время производственная себестоимость разрабатываемого покрытия, по предварительным оценкам, снижается на 20-30%. На сегодняшний день в нашей стране аналогов нет", - сказала собеседница агентства.

Исследования проводятся на грант размером 500 тыс. рублей от Фонда содействия инновациям в рамках конкурса "Умник", полностью реализовать проект планируется к 2025 году. Пилотом по использованию нового антикоррозионного покрытия на основе ТМДЭТА может стать одно из предприятий по производству профстройматериалов Тверской области.

Как отметила разработчик, внедрение проекта сократит затраты на обслуживание и ремонт металлических конструкций, а также обеспечит импортозамещение. Кроме того, новый тип покрытия более экологичен и безопасен по сравнению с традиционными антикоррозионными покрытиями. "ТМДЭТА является органическим соединением и комплексообразующим агентом, который образует стабильные комплексы со многими металлами и одновременно с этим обладает высокой адсорбционной способностью и химической стабильностью. ТМДЭТА может образовывать на поверхности металла пассивные пленки, которые защищают его от окисления, образовывать защитные слои и снижать скорость коррозионных реакций. Он может быть эффективным средством защиты как от общей, так и от локальной (точечная, трещины) коррозии", - пояснила собеседница агентства.

По словам ученого, новый тип антикоррозийного покрытия отличается универсальностью. Оно будет эффективным средством защиты как от общей, так и от локальной коррозии, а применять его можно на различных поверхностях металлических конструкций в строительстве, автомобилестроении, морской и нефтегазовой промышленности.