В Брянске создали формирующие микроклимат умные стены

БРЯНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Брянского государственного инженерно-технологического университета разработали автоматизированные "умные" стены, которые могут менять теплотехнические свойства в зависимости от погодных условий, а также работать от голосового помощника. Об этом ТАСС рассказала преподаватель кафедры "Строительное производство", инженер-архитектор Светлана Плотникова.

"Ученые кафедры изобрели "умные стены", способные менять свои теплотехнические свойства в зависимости от погодных условий и повышать энергоэффективность зданий в десятки раз. <…> Умные ограждающие конструкции могут работать при создании оптимальных микроклиматических условий от "Алисы". Вы говорите, какая температура и влажность воздуха должны быть в спальнях, детской, а ограждающие конструкции сами меняют теплофизические свойства и осуществляют требуемый воздухообмен в помещениях с использованием рекуператоров и других технических решений", - сообщила Плотникова.

Исследователи выяснили, что нормативный обмен воздуха для жилых помещений в домах осуществляется всего на 10-20%. К утру значения углекислого газа в 1,5-2 раза выше безопасных, что негативно влияет на здоровье. "Также повышенная влажность в помещениях часто приводит к образованию конденсата на стенах, окнах и потолках. В свою очередь, это приводит к образованию плесени, споры которой, находясь в воздухе, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека", - отметила Плотникова.

Изобретение позволяет создать комфортные условия и оптимальные микроклиматические условия для людей с учетом особенностей их организма. Также "умные" стены помогают практически не терять тепло из комнат, добавила Плотникова.

Ученые уже получили несколько патентов, связанных с изобретением "умных" стен: на конструкцию самонесущей энергосберегающей наружной стены, динамический энергосберегающий фасад с изменяемыми свойствами и энергосберегающую стену с регулируемыми теплозащитными свойствами.