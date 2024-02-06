В Британии провели первую фазу испытаний клеточной терапии от тяжелых форм ковида

ТАСС, 6 февраля. Британские молекулярные биологи разработали и успешно проверили в рамках первой фазы клинических испытаний клеточную терапию, которая защищает пациентов от гибели при развитии самых тяжелых форм ковида в результате неконтролируемой воспалительной реакции. Об этом сообщила пресс-служба Университета Англии Раскина (ARU).

"Проведенные нами опыты показали, что введение клеточной терапии в тело пациентов с самыми тяжелыми формами ковида привело к подавлению воспалений в их организме. В результате этого у пациентов значительно реже развивалась пневмония и они реже умирали от инфекции, чем больные из контрольной группы", - заявил профессор ARU Джастин Стеббинг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках первой фазы клинических испытаний клеточной терапии, построенной на базе так называемых iNKT-клеток. Они представляют собой один из подвидов клеток иммунной системы, которые сочетают в себе функции и признаки Т-клеток и так называемых NK-клеток. Они играют важную роль в первичной реакции организма на различные бактериальные инфекции, а также отвечают за подавление чрезмерно высокой активности иммунитета.

Ученые предположили, что введение культур подобных клеток в организм носителей тяжелых форм COVID-19 приведет к восстановлению резервуара истощенных Т-клеток, в результате чего тело начнет активнее бороться с инфекцией и вырабатывать меньше сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений. Работу этой терапии профессор Стеббинг и его коллеги проверили на 25 добровольцах с тяжелыми формами ковида.

Проведенные ими наблюдения и опыты показали, что инъекции iNKT-клеток помогли спасти жизни 70% пациентов, тогда как лишь 10% больных из контрольной группы остались в живых. При этом клеточная терапия на 80% снизила частоту развития бактериальной пневмонии и на 57% повысила вероятность выживания больных, которые были подключены к системе ECMO, напрямую вводящей кислород в кровоток.

Как отмечает профессор Стеббинг, успешное завершение первой фазы проверки клеточной терапии открывает дорогу для проведения рандомизированных клинических испытаний с участием значительно большого числа пациентов. Эти эксперименты откроют дорогу для широкого применения iNKT-клеток для спасения жизней пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, подытожили исследователи.

О тяжелых формах коронавирусной инфекции

Развитие самых тяжелых форм Covid-19 в некоторых случаях сопровождается так называемым цитокиновым штормом. Так медики и биологи называют мощнейший воспалительный процесс, порожденный чрезмерно активной реакцией врожденного иммунитета на инфекцию. Запуск этой реакции приводит к тому, что иммунные клетки начинают повреждать ткани легких, что мешает их работе и нередко ведет к развитию тяжелых форм пневмонии и гибели пациента.