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В Алтайском крае открылась первая лаборатория цифровых и интеллектуальных технологий

Она станет площадкой для обучения специалистов по созданию беспилотников

БАРНАУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Первую лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий открыли в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) им. И. И. Ползунова. Она станет площадкой для обучения специалистов по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края.

"Лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий открыли в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова сегодня. <...> Лаборатория в АлтГТУ станет площадкой для обучения специалистов по созданию беспилотных летательных аппаратов", - рассказали в пресс-службе, уточнив ТАСС, что эта площадка стала первой в регионе.

Лабораторию разделена на три независимых зоны: лабораторию аддитивных технологий с возможностями производства различных узлов, деталей, корпусов; лаборатория по проектированию и конструированию беспилотных летательных аппаратов; конструкторское бюро по разработке интеллектуальных приборов и систем контроля.

В рамках национального проекта "Наука и университеты", участником которого является АлтГТУ, для лаборатории закуплено современное оборудование с возможностями точного сканирования, реинжиниринга, печати и термопечати различных сложных конструкций и изделий, проектирования и создания конструкторской документации, приложений и программ интеллектуальных приборов. Новое подразделение вошло в структуру инжинирингового центра вуза "Химбиомаш".

Как сообщил вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко, слова которого приводит пресс-служба, в следующем году регион намерен участвовать в национальном проекте, в рамках которого предусмотрено создание классов-комплектов с необходимым оборудованием. В них школьники будут обучаться управлению квадрокоптерами, а учащиеся средних профессиональных заведений - их ремонту.

В новость внесена правка (16:22 мск) - передается с уточнением аббревиатуры в первом и четвертом абзацах, верно - АлтГТУ.

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