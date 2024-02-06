РФ намерена отстаивать интересы науки и традиций в биоэтике в ЕАЭС и БРИКС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские ученые собираются отстаивать научные интересы в области биоэтики на площадках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС. Об этом заявил председатель совета по этике при Министерстве здравоохранения РФ Александр Хохлов на конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".

"В первую очередь мы должны отстаивать интересы нашей науки, страны, традиций, ценностей, которые для нас очень важны. Моральный аспект на сегодняшний день колоссально важен для нас. В рамках всех площадок эту позицию надо проводить. <...> Нужно влиять на процессы в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в рамках реформ, которые связаны с биоэтикой. Новое поле реформ у нас есть и на других международных площадках, например, БРИКС", - сказал Хохлов.

"Существует очень много разных вопросов, которые приводят к стыкам моральных и ценностных установок, при этом самые острые этические вызовы стоят перед обществом в генетических технологиях - например, до какой степени геном принадлежит человеку, а с какого момента становится предметом владения его семьи", - отметила модератор сессии, заместитель декана ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова.

"Если часть генома человека является достоянием его ближайшего окружения, то какие права распространяются на его личную информацию, а какие права на информацию, которая должна или не должна быть доступна его ближайшему окружению. Вот такие конфликтные ситуации возникают. Или вопросы вокруг репродуктивного здоровья - преконцепционный скрининг, ЭКО, неонатальный скрининг и тому подобное. Что превалирует: право женщины, которая будет вынашивать ребенка, или право мужчины, который тоже является частью данного процесса в семейном плане", - сказала Воронцова журналистам.

Современные вызовы

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина в свою очередь отметила, что "сегодня мы имеем дело со сращиванием биоэтики, нейроэтики и этики искусственного интеллекта". При этом развитие биобанкинга не позволяет даже прогнозировать, какие риски могут возникнуть через десятилетия, когда сданные биоматериалы и данные будут включены в какие-то коллекции для исследований, которые вообще не планируются.

"Почему нужно регулировать и отвечать на вызовы? Потому что ценностные конфликты будут нарастать, как и цивилизационные ценностные разломы. Наука и технологии все больше работают в высокочувствительных для человека сферах и генетика является такой сферой. Потому что генетика работает с фундаментальной основой человеческой телесности - с геномом как достоянием и уникальным продуктом миллионов лет развития, когда появляется возможность не только прочесть генетический код, но и изменить его", - сказала Брызгалина.

Обсуждение этих вопросов началось в открытой в ноябре 2023 года школе этики научных исследований Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко. Сегодня на сайте школы зарегистрировано более 650, в том числе 400 молодых ученых, рассказал директор НИИ Александр Зудин. Ученые видят необходимость создания национального совета по вопросам этики научных исследований с перспективой расширения разработанных правил на взаимодействие со странами БРИКС.