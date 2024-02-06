В Шотландии обнаружили останки "переходного звена" в эволюции птерозавров

ТАСС, 6 февраля. Британские палеонтологи обнаружили на острове Скай останки ранее неизвестного вида примитивных птерозавров, чье открытие подтверждает существование вызывающей споры подгруппы Darwinoptera, переходного звена между первыми птерозаврами и более поздними птеродактилями. Об этом сообщила пресс-служба Музея естественной истории Великобритании (NHM).

"Обнаружение останков этого ящера на территории Великобритании стало для нас большим сюрпризом, так как все отпечатки тел родичей этого птерозавра были ранее найдены в Китае. Открытие Ceoptera evansae говорит о том, что первые "продвинутые" птерозавры появились значительно раньше, чем мы ожидали, а также свидетельствует в пользу их быстрого распространения по Земле", - заявил научный сотрудник NHM Пол Барретт, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Палеонтологи совершили это открытие при проведении раскопок в окрестностях берегов реки Скавейг, протекающей по южной части острова Скай. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в середине юрского периода, примерно 167-165 млн лет назад. В эту эпоху территория современной Европы была покрыта множеством мелководных морей и островов, где протекала бурная эволюция первых динозавров и птерозавров.

В этих отложениях ученые обнаружили отпечатки тела небольшого птерозавра ранее неизвестного вида, которому исследователи присвоили имя Ceoptera evansae в честь гаэльского названия острова Скай (Кио, или "остров тумана") и в честь британского палеонтолога Сьюзан Эванс, внесшей большой вклад в изучение древней фауны этого региона Шотландии. Открытие стало большой неожиданностью для ученых, так как до этого палеонтологам был известен лишь один вид британских птерозавров.

Другая необычная черта Ceoptera evansae заключается в том, что этот летающий ящер относится к числу так называемых дарвиноптеранов, предположительному переходному звену в эволюции птерозавров, в чьем существовании в прошлом сомневались многие палеонтологи. Обнаружение останков этого ящера на острове Скай, как отмечают Барретт и его коллеги, развеивает эти сомнения, а также указывает на то, что птерозавры из подгруппы Darwinoptera просуществовали на несколько миллионов лет дольше, чем считали в прошлом ученые.

Открытие, по словам ученых, значительным образом меняет представления палеонтологов о том, как проходила эволюция птерозавров и когда появились все основные группы этих летающих рептилий. В частности, открытие Ceoptera evansae говорит в пользу того, что это произошло еще до завершения первой трети юрского периода. Понимание этого поможет ученым полностью раскрыть историю появления птерозавров, подытожили исследователи.

О птерозаврах

По текущим представлениям палеонтологов, птерозавры были первыми позвоночными существами, освоившими полет. Как предполагают ученые, эти крылатые ящеры возникли в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их предки, похожие по облику на ящериц, отделились от общего древа эволюции архозавров.

Где и как происходила их эволюция, палеонтологи пока не могут сказать. Некоторые ученые предполагают, что птерозавры изначально были водными или полуводными существами, постепенно освоившими полет, в пользу чего говорит структура их кладок и яиц, тогда как другие исследователи сомневаются в этом. Не меньше споров вызывает и то, в каких средах впоследствии обитали птерозавры и какие условия были необходимы для их выживания.