В Новосибирской области в четыре раза увеличили мощность вычислительного центра "Каскад"

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Мощность созданного в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН крупнейшего в Новосибирской области вычислительного центра "Каскад" увеличили более чем в четыре раза в 2024 году - с 70 Тфлопс (около триллионов операций в секунду) до 300 Тфлопс. Вычислительные мощности используются для задач авиастроения и медицины, рассказал ТАСС директор института академик Дмитрий Маркович.

"В прошлом году мощность вычислительного кластера была 70 Тфлопс, в начале года нарастили до 300", - сказал Маркович.

Заведующий лабораторией суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта в энергетических технологиях Рустам Мулляджанов уточнил, что оборудование приобреталось в частности по программе обновления приборной базы нацпроекта "Наука и университеты". Он пояснил, что мощность 300 Тфлопс сопоставима с мощностью 2,5 тыс. соединенных компьютеров и 20 больших видеокарт.

При помощи суперкомпьютера "Каскад" выполняются научные работы для задач индустриальных партнеров, среди которых Госкорпорации "Росатом", "Ростех", IT-компании, а также компании Технопарка Академгородка.

В частности, при помощи вычислительного кластера решали задачу оптимизации конфигурации лопатки компрессора для авиадвигателей для Объединенной двигателестроительной корпорации.

Еще одна задача, которую решают сотрудники лаборатории с использованием метода машинного обучения, - оценка рисков разрыва аневризмы брюшной аорты. Исследование проводят совместно с Новосибирским государственным университетом, Институтом гидродинамики СО РАН и Национальным медицинским исследовательским центром имени Е. Н. Мешалкина. Предиктивная модель, которая может послужить рекомендацией хирургу, строится на основе анализа большого набора данных - обработки снимков компьютерной томографии и реконструкции геометрии аневризмы методами машинного обучения, построения на базе новых экспериментальных данных математических моделей стенки аорты, а также проведения параметрических нестационарных трехмерных гемодинамических расчетов.