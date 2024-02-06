РАН начнет ремонт нового здания президиума в юбилейный год, старого - в 2025-м

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской академии наук планирует начать ремонт нового здания президиума РАН в 2024 году, в год 300-летия Академии, а реставрацию старого антикварного, в Александринском дворце - в 2025 году. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников в интервью ТАСС.

"Сначала проведем реконструкцию Ленинского, 32, здание тоже много лет не ремонтировалось, а вводили его в строй на закате Советского Союза в 1990 году. Было много недоделок, и сегодня есть большие проблемы, например, со стилобатом. Он стал протекать, в итоге не работают кондиционеры", - рассказал Красников.

Глава РАН предположил, что москвичи не зря прозвали здание "золотыми мозгами" по конструкции на его крыше. "Верно, в народе эту высотку прозвали именно так. Наши люди умеют найти точный и емкий образ, выхватывающий самую суть", - отметил Красников.

Работы с новым зданием президиума, по прогнозу Красникова, хватит на несколько лет. "И в 2025 году планируем приступить к реставрации Александринского дворца. Это историческое здание, памятник архитектуры с богатым прошлым. Особняк имеет особую ценность, поскольку не пострадал во время пожара 1812 года. Здесь во время визитов в Москву останавливались члены царской семьи Романовых, много раз гостили императоры. Словом, уникальное место, требующее бережного отношения", - рассказал глава РАН.

Старый президиум РАН, как и новый, расположен на Ленинском проспекте, но в доме №14. За последний век во дворце, по словам Красникова, "какие-то ремонтные работы проводили, но, скорее, косметические, не фундаментальные".