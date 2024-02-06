Красников заявил, что РАН не находится в международной изоляции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук, несмотря на западные санкции против РФ, не находится в международной изоляции. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников в интервью ТАСС к 300-летнему юбилею академии.

"Мы состоим в 42 международных научных союзах, поддерживаем взаимоотношения с несколькими десятками академий из разных стран, не только СНГ. <…> Поэтому о бойкоте говорить не приходится, не преувеличивал бы масштаб проблем", - рассказал Красников.

Как отметил глава РАН, реально Академия ушла лишь из двух-трех международных научных организаций. "В остальных и взносы заплатили, и в членах остались. О себе скажу, по личному опыту. Я вхожу в GSA, эта организация объединяет разработчиков и производителей в области электроники, полупроводниковой промышленности со всего мира. Я - в европейском совете директоров. Несмотря на то, что НИИМЭ, институт, в котором работаю, с 2016 года находится под санкциями, одним из первых попал в "черные списки", это никак не мешает моему общению с коллегами", - рассказал академик.

В декабре 2023 года, как напомнил глава РАН, на общем собрании академии чествовали лауреатов международной премии ЮНЕСКО-России имени Дмитрия Менделеева. Наград удостоились наша соотечественница из МГУ Ирина Белецкая и профессор немецкого института Макса Планка Клаус Александр Мюллен. На церемонию приезжала помощник гендиректора ЮНЕСКО Лидия Брито, и прибыла большая зарубежная делегация.

Академия и ее президент

Российская академия наук была основана 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года указом императора Петра I. В 2024 году в этот день празднуется ее 300-летний юбилей. Ежегодно, начиная с 2000 года, 8 февраля отмечается День российской науки, установленный указом РФ в 1999 году.

Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. В 1981 году Окончил Московский институт электронной техники (ныне Национальный исследовательский университет "МИЭТ") по специальности "автоматика и электроника". Доктор технических наук, профессор. В 1997 г. избран членом-корреспондентом, в 2008 году - академиком РАН. В 2011 году стал гендиректором ОАО (ныне АО) "НИИМЭ", которое было создано на базе исследовательского центра ОАО "НИИМЭ и Микрон". Является председателем Научного совета РАН "Квантовые технологии".

20 сентября 2022 года Красников был избран президентом Российской академии наук, набрав 871 голос (более 50% участвующих в голосовании членов РАН), 26 сентября утвержден в должности указом президента РФ.