В РФ для восполнения дефицита микроэлементов начали производство концентратов из растений

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Производство криоконцетратов из ягод, фруктов, овощей, злаков и грибов запустили в Новосибирске для восполнения дефицита микроэлементов в организме и придания продуктам питания заданных свойств. Службы, отвечающие за материально-техническое обеспечение при Министерстве обороны РФ, заинтересовались применением криопорошков для усовершенствования солдатских пайков, рассказал ТАСС руководитель отдела научных разработок компании-разработчика ООО ПК "Композит" Дмитрий Колесников.

Большинство заболеваний в большей или меньшей степени характеризуются дисбалансом некоторых макро- и микроэлементов. Например, причиной 80% заболеваний щитовидной железы является хроническая нехватка йода, природный дефицит которого в той или иной степени существует у граждан на всей территории страны. При сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена. При сахарном диабете II типа отмечается недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия. При аутизме у детей доминирует дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния.

Продукты под конкретные задачи

"Пищеварительная система человека не может хорошо усвоить все функциональные компоненты продуктов. Когда мы производим криогенные концентраты, мы получаем следующие свойства: 2 г криопорошка, например, свеклы эквивалентны 2-2,5 кг исходного сырья. У нас есть документ, который подтверждает, что это можно и нужно использовать для придания заданных функциональных свойств привычным продуктам питания. Это открывает широкие возможности по проектированию здоровья", - рассказал Колесников.

По его словам, добавление микродоз криопорошков в обычные продукты питания позволят закрыть дефициты в микроэлементах и нутриентах, например, в йоде или бета-каротине. Из концентратов можно получить необходимые иммунитету антоцианы и фенольные кислоты, биологически активные вещества кверцетин (модулирует активность ферментов), витамин Р (укрепляет капилляры и сосуды), хлорогеновая кислота (снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний) и так далее.

"Есть люди, которые, например, контактируют с электромагнитным излучением или мало двигаются, или испытывают повышенную нагрузку на зрение, поэтому для решения конкретных задач можно по сути проектировать продукты под конкретные задачи", - сказал он. В частности, обсуждается вопрос использования криопорошков для формирования оптимальных солдатских пайков в зависимости от региона прохождения службы и специализации бойцов.

Для производства криопорошков компания разработала, произвела и запатентовала собственное отечественное оборудование. Сушильная камера отличается от существующих на рынке тем, что извлечение влаги из продукта происходит без сообщения с внешней средой и без использования вакуума, что позволяет получать чистый продукт и сохранять натуральный запах ягод и фруктов. Таким образом, добавление концентрата в продукт полностью исключает необходимость использования ароматизаторов. Измельчение продуктов происходит в кипящем жидком азоте, а режим подобран таким образом, что измельчаются только те клетки, которые накапливают в себе полезные вещества. В результате измельчения клетка разрушается, что делает доступным для усвоения все накопленные ею полезные свойства. Изучением свойств продукта занимаются сотрудники Томского государственного университета, Института химии твердого тела и механохимии СО РАН и Саратовского медицинского университета им Разумовского.