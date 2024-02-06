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В РФ для восполнения дефицита микроэлементов начали производство концентратов из растений

Криопорошки можно использовать для придания заданных функциональных свойств привычным продуктам питания, отметил руководитель отдела научных разработок ООО ПК "Композит" Дмитрий Колесников

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Производство криоконцетратов из ягод, фруктов, овощей, злаков и грибов запустили в Новосибирске для восполнения дефицита микроэлементов в организме и придания продуктам питания заданных свойств. Службы, отвечающие за материально-техническое обеспечение при Министерстве обороны РФ, заинтересовались применением криопорошков для усовершенствования солдатских пайков, рассказал ТАСС руководитель отдела научных разработок компании-разработчика ООО ПК "Композит" Дмитрий Колесников.

Большинство заболеваний в большей или меньшей степени характеризуются дисбалансом некоторых макро- и микроэлементов. Например, причиной 80% заболеваний щитовидной железы является хроническая нехватка йода, природный дефицит которого в той или иной степени существует у граждан на всей территории страны. При сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена. При сахарном диабете II типа отмечается недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия. При аутизме у детей доминирует дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния.

Продукты под конкретные задачи 

"Пищеварительная система человека не может хорошо усвоить все функциональные компоненты продуктов. Когда мы производим криогенные концентраты, мы получаем следующие свойства: 2 г криопорошка, например, свеклы эквивалентны 2-2,5 кг исходного сырья. У нас есть документ, который подтверждает, что это можно и нужно использовать для придания заданных функциональных свойств привычным продуктам питания. Это открывает широкие возможности по проектированию здоровья", - рассказал Колесников.

По его словам, добавление микродоз криопорошков в обычные продукты питания позволят закрыть дефициты в микроэлементах и нутриентах, например, в йоде или бета-каротине. Из концентратов можно получить необходимые иммунитету антоцианы и фенольные кислоты, биологически активные вещества кверцетин (модулирует активность ферментов), витамин Р (укрепляет капилляры и сосуды), хлорогеновая кислота (снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний) и так далее.

"Есть люди, которые, например, контактируют с электромагнитным излучением или мало двигаются, или испытывают повышенную нагрузку на зрение, поэтому для решения конкретных задач можно по сути проектировать продукты под конкретные задачи", - сказал он. В частности, обсуждается вопрос использования криопорошков для формирования оптимальных солдатских пайков в зависимости от региона прохождения службы и специализации бойцов.

Для производства криопорошков компания разработала, произвела и запатентовала собственное отечественное оборудование. Сушильная камера отличается от существующих на рынке тем, что извлечение влаги из продукта происходит без сообщения с внешней средой и без использования вакуума, что позволяет получать чистый продукт и сохранять натуральный запах ягод и фруктов. Таким образом, добавление концентрата в продукт полностью исключает необходимость использования ароматизаторов. Измельчение продуктов происходит в кипящем жидком азоте, а режим подобран таким образом, что измельчаются только те клетки, которые накапливают в себе полезные вещества. В результате измельчения клетка разрушается, что делает доступным для усвоения все накопленные ею полезные свойства. Изучением свойств продукта занимаются сотрудники Томского государственного университета, Института химии твердого тела и механохимии СО РАН и Саратовского медицинского университета им Разумовского.

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