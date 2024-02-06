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ДВО РАН и Китайская академия наук в 2024 году проведут совместные глубоководные экспедиции

В работе планируют использовать обитаемый подводный аппарат Fendouzhe

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) проведет совместную экспедицию с учеными Китайской академии наук. Сейчас идет подготовка к исследованиям, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Владимир Мордухович.

"Центр довольно давно активно взаимодействует с Китайской академией наук, но преимущественно в исследованиях прибрежных экосистем. В 2023 мы начали обсуждать возможность расширения взаимодействия и подготовку совместных глубоководных проектов. Большой интерес к таким проектам проявил Институт глубоководных исследований и инженерии (город Санья, Хайнань), с которым был подписан меморандум и соглашение об экспедиции на 2024 год. Экспедиция планируется в районы Курило-Камчатского и Алеутского желобов на судне Китайской академии наук. В работе предполагается задействовать знаменитый китайский обитаемый подводный аппарат Fendouzhe, способный погружаться на максимальные глубины Мирового океана", - подчеркнул Мордухович.

Замдиректора добавил, что ученых ждет большая программа. Для российских научных организаций это будет первый опыт работы с подводными аппаратами на таких глубинах (планируются погружения на глубины более 9 км). До этого рабочая глубина погружения подводных аппаратов составляла не более 6 км.

"Наш центр, прежде всего, ориентирован на изучение живых организмов и их сообществ, обитающих в этих экстремальных условиях больших глубин. Китайские коллеги заинтересованы в изучении геологических процессов, геохимических исследованиях в зонах столкновения литосферных плит", - подчеркнул кандидат биологических наук.

Мордухович добавил, что центр регулярно становится участником совместных международных экспедиций. Из крупных: серия глубоководных экспедиций в Тихом океане с немецкими коллегами, совместные экспедиции с коллегами из Вьетнамской академии наук и технологий. Специалисты центра в этих экспедициях получили возможность проведения комплексных исследований морских экосистем в различных акваториях Мирового океана.

Прибрежные исследования

В 2022 году начались работы по модернизации Тихоокеанского научного флота Минобрнауки, научные суда были частично выведены для ремонтных работ, что привело к уменьшению объема экспедиционных программ всего ДВО РАН, а также ННЦМБ.

"В последние два года мы значительно увеличили интенсивность исследований в прибрежных районах с использованием нашего маломерного флота. Идут активные работы по реализации проекта "Система экологического мониторинга состояния и динамики морской биоты в условиях фиксируемых климатических изменений на примере модельных акваторий дальневосточных морей России", выполняемого при финансовой поддержке ФНТП (Федерация независимых профсоюзов России - прим. ТАСС) в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы, и важнейшего инновационного проекта государственного значения "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ". В этих исследованиях мы пытаемся оценить последствия климатических изменений для морских сообществ, как на модельных полигонах в заливе Петра Великого, так и для других акваторий дальневосточных морей", - подчеркнул Мордухович.

Мониторинг серых китов

На протяжении нескольких десятилетий ННЦМБ ДВО РАН участвует в программе мониторинга серых китов у северо-восточного побережья острова Сахалин. Ученый подчеркнул, что эти исследования будут продолжены и в 2024 году.

"На шельфе острова Сахалин ведутся работы, связанные с добычей нефтеуглеводородов. Эта деятельность имеет потенциальные риски для окружающей среды. Задействованные в добыче компании обязаны проводить экологический мониторинг, позволяющий изучить состояние экосистем, выявить возможное негативное влияния антропогенной деятельности и оценить его ущерб. В рамках договора с добывающими компаниями наш центр проводит работы по оценке пространственного распределения серых китов, описанию демографических показателей и структуры нагульной группировки, определению физических кондиций тела животных и состояния их кожных покровов, изучению кормовой базы китов", - отметил биолог.

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