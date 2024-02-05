В Поморье изучат бактерии Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Участники первой Зимней школы плавучего университета в Архангельске изучат микроорганизмы арктических морей, выделят их ДНК и исследуют ферменты, которые могут применяться в промышленности. В Северный Арктический федеральный университет приехали более 20 студентов и аспирантов из Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга, Калининграда, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска, передает корреспондент ТАСС.

САФУ совместно с Севгидрометом с 2012 года реализует проект "Арктический плавучий университет".

"Участники школы будут заниматься выделением ДНК из микробных арктических сообществ, которые мы отбирали, они у нас находились в замороженном состоянии, и анализировать активность определенных ферментов, которые важны с точки зрения промышленности. Микроорганизмы, которые находятся в экстремальных условиях, при низких температурах, высокой солености и так далее, могут быть интересны с точки зрения их применения", - рассказал ТАСС профессор кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ Андрей Аксенов.

Работы участников

Каждый из участников школы уже ведет научное исследование. Младший научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) Никита Гончаров изучает механизмы адаптации микроорганизмов к стрессу. Он уже работал в Антарктиде, в Якутии, на раскопках древнего кургана в Туве. Он сравнивает, как адаптируются бактерии к сложным условиям существования в природе, с тем, как бактерии приспосабливаются к воздействию антибиотиков, средств дезинфекции в больницах.

Исследование арктических микроорганизмов поможет лучше понять, как можно бороться с хроническими инфекциями. При заболевании антибиотик воздействует на значительную часть бактерий, и человек выздоравливает, но часть микробов впадает в неактивное состояние. На них не действуют препараты, и через какое-то время возникает обострение. "Если мы хорошо поймем физиологию процесса, то воздействие на равновесие между делящимися клетками и переходом их в физиологически неактивное состояние может быть использовано в биотехнологии, биореакторах, вплоть до пищевой микробиологии, где молочная продукция или пивоварение, где нужно либо ускорять, либо замедлять процессы", - добавил Гончаров.

Объектом исследования студентки САФУ Ксении Майоровой являются арктические водоросли. Из них получают разные полезные вещества для медицины, пищевой промышленности и косметологии. После их извлечения остаются полисахариды, которые можно использовать как источник углерода в питательных средах для микробов. Майорова планирует участвовать в рейсе АПУ, где возможно найти бактерии, которые производят ферменты для переработки водорослей. "Сейчас мы имеем ферменты, которые производят плесневые грибы. А, может быть, мы найдем микробы, которые производят более эффективные ферменты", - пояснила она.

Школа завершится 7 февраля. Как отметил Аксенов, студенты могут стать кандидатами на участие в экспедициях АПУ или других плавучих университетов.

Партнерами трека "Микробиотех в Арктике" являются ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, МГУ, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики, Северный морской музей, Архангельский ЦБК, Межрегиональное микробиологическое общество. Главный спонсор и партнер трека - ООО "Компания Хеликон".