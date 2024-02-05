Температуры на Земле выросли на 1,7 градуса Цельсия с середины XIX века

ТАСС, 5 февраля. Австралийские и американские океанологи получили при изучении древних морских губок первые химические свидетельства того, что средние температуры на Земле выросли примерно на 1,7 градуса Цельсия с середины 1860 годов, что заметно выше текущих оценок экспертов ООН. Выводы ученых были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

"Полученные нами оценки почти на полградуса выше, чем те значения, которые были недавно получены Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Это очень большое превышение, которое свидетельствует о том, что мы давно, еще в 2010-2012 годах, превысили отметку в 1,5 градуса Цельсия, установленную в Парижском соглашении по климату", - заявил профессор Университета Западной Австралии (Кроули) Малкольм Маккалок, чьи слова передает пресс-служба журнала.

Профессор Маккалок и другие ученые пришли к такому выводу в ходе изучения известковых оболочек долгоживущих губок вида Ceratoporella nicholsoni, которых можно встретить в мелководных регионах на дне Карибского моря. Ученые обратили внимание на то, что доля стронция в разных прослойках этого минерального "панциря" сильно зависит от того, при каких температурах росли губки.

Опираясь на эту идею, ученые собрали образцы древних и относительно современных губок у берегов островов Пуэрто-Рико и Санта-Крус, определили их возраст и замерили долю стронция в разных слоях известковых оболочек. Это позволило изучить то, как менялись температуры в Карибском море с 1700 по 2020 год, а также определить средние температуры на Земле в этот же промежуток времени.

Проведенный исследователями анализ неожиданно показал, что средние температуры на Земле сейчас на 1,7-1,71 градуса Цельсия выше, чем в середине XIX века, что почти на полградуса выше оценок экспертов ООН, заложенных в международных соглашениях по климату. Около 0,3 градуса этого роста пришлось на эпоху между 1860 и 1900 годами, еще столько же - на первую половину XX века, а остальные 1,1 градуса - на конец прошлого столетия и начало XXI века.

Все это, как отмечают океанологи, говорит о том, что человечеству уже не удастся выполнить одну из главных целей Парижского соглашения, удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия. При этом профессор Маккалок и другие океанологи прогнозируют, что средние температуры на Земле станут выше доиндустриальных значений на два градуса Цельсия уже в конце текущего десятилетия. Это еще раз ставит под сомнение исполнимость Парижского соглашения, отметили исследователи.

О глобальном потеплении

Почти все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и тысячи замеров, полученных при помощи различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Этот процесс, как предполагают ученые, приведет к значительному повышению уровня мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Антарктики. По текущим прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень моря вырастет примерно на 30-50 см к концу этого столетия.