В Адыгее нашли способ прогнозировать риск развития синдрома раздраженного кишечника

МАЙКОП, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые Адыгейского государственного университета (АГУ) и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовали способ прогнозирования риска развития синдрома раздраженного кишечника. Клинические исследования продемонстрировали, что диагностическая эффективность нового способа составила 94%, сообщили журналистам в пресс-службе АГУ.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из наиболее часто встречающихся функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Согласно исследованиям, от этого заболевания страдает более 10% населения мира. У людей, перенесших острую диарею бактериальной этиологии, риск заболеть многократно возрастает. По данным метаанализа, через год после перенесенного заболевания постинфекционный синдром раздраженного кишечника развивается у каждого десятого.

"Способ прогнозирования развития синдрома раздраженного кишечника у больных после перенесенной острой диареи бактериальной этиологии был разработан в результате совместной междисциплинарной научной работы ученых, клинических-специалистов и биохимиков. Запатентованная модель с высокой вероятностью позволяет прогнозировать развитие СРК и целесообразна для использования в стационарах для оптимизации оказания медпомощи больным и профилактики. Она позволит снизить негативные последствия болезни и повысить качество жизни пациентов после выздоровления - диагностическая эффективность модели составила 94%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что патент "Способ прогнозирования риска развития синдрома раздраженного кишечника у больных после перенесенной острой диареи бактериальной этиологии и выбора тактики лечения" зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исследования проводились специалистами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ во главе с замдиректора по клинико-аналитической работе, профессором, экспертом ВОЗ, экспертом РАН Натальей Пшеничной. В составе научно-исследовательского коллектива работу вели представители Адыгеи - завлабораторией нутрициологии, экологии и биотехнологии НИИ КП АГУ, завкафедрой химии, профессор Аминет Цикуниб и главный врач Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы (АРКБ) Роза Тлюстангелова. Клинические исследования проводились на базе АРКБ, добавили в пресс-службе вуза.