В Австрии расшифровали структуру ключевых белковых "строительных блоков" ядра вирусов оспы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Австрийские молекулярные биологи впервые получили сверхчеткие фотографии ядра вирусов оспы и раскрыли трехмерную структуру ключевых белковых компонентов этой оболочки. Понимание этого позволит создать новые лекарства, способные атаковать сразу несколько видов вирусов оспы, сообщили в пресс-службе Института науки и технологий Австрии (ISTA).

"Мы использовали передовые методы криоэлектронной микроскопии и нейросеть AlphaFold для того, чтобы впервые раскрыть трехмерную структуру ядра вирусов оспы, своеобразного "сейфа" внутри вирусных частиц, который хранит в себе геном этого патогена и вводит его в заражаемые клетки. Эти знания помогут создать лекарства, которые мешают сборке этого "сейфа" или не дают ему открыться", - заявил профессор ISTA Флориан Шур, чьи слова приводит пресс-служба института.

Профессор Шур и его коллеги совершили это открытие при изучении структуры оболочек вируса VACV, который используется в качестве основы для вакцины от человеческой оспы и для других медицинских целей. Вспышка вирусной оспы обезьян (MPXV), начавшаяся в Европе весной 2022 года, породила новый интерес к VACV, а также к другим патогенам из семейства вирусов оспы (Poxviridae).

Руководствуясь подобными соображениями, австрийские молекулярные биологи получили снимки ядра вируса VACV, а также изучили структуру его предположительных белковых компонентов, в том числе вирусных белков A10, 23K, A3, A4 и L4. Устройство этих молекул ученые изучили как при помощи методов криоэлектронной микроскопии, так и при помощи нейросети AlphaFold, которая позволила биологам быстро определить трехмерную структуру этих цепочек аминокислот.

Эти опыты и расчеты указали на то, что внешняя оболочка ядра вируса VACV, похожая по форме на гантель или стручок арахиса, состоит из повторяющихся элементов, основой для которых выступает вирусный белок A10. Взаимодействия между тройками его молекул приводят к формированию примитивных "стройблоков", из которых складывается оболочка данного вируса оспы.

Как отмечают профессор Шур и его коллеги, структура белка А10 фактически идентична для большого числа представителей семейства Poxviridae, в том числе возбудителей черной оспы, вирусной оспы обезьян, мышиной оспы и многих других патогенов. Это дает надежду на то, что последующее изучение особенностей устройства этого пептида и его взаимодействий с другими компонентами ядра позволит создать лекарства, способные подавлять размножение большого числа вирусов оспы, подытожили ученые.