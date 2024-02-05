Создан алгоритм, определяющий трехмерную траекторию выбросов плазмы Солнца

ТАСС, 5 февраля. Российские и зарубежные астрофизики разработали методику, которая позволяет использовать двумерные снимки для быстрого определения трехмерной траектории движения выбросов солнечной плазмы. Этот подход позволит более точно оценивать опасность проявлений солнечной активности, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Наш метод позволяет уже на ранней стадии развития коронального выброса массы оценить направление его распространения, причем еще до того, как он будет обнаружен бортовыми коронографами. Особенно важен тот факт, что, имея лишь двумерные данные, мы можем точно оценить трехмерные параметры, в частности направление движения выброса в трехмерном пространстве", - заявил исследователь из "Сколтеха" Шантану Джаин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые выяснили, что направление выброса корональной плазмы Солнца можно достаточно точно оценить благодаря тому, что на поверхности короны светила, рядом с той точкой, где возник выброс, возникает своеобразная затененная зона, которую можно увидеть в экстремальной части ультрафиолетового спектра. Недавно российские и зарубежные ученые обнаружили, что характер этого затенения связан с трехмерной формой выброса.

Это наблюдение натолкнуло ученых на мысль, что свойства этой структуры можно также использовать и для определения того, в какую сторону был изначально направлен выброс. Руководствуясь этой идеей, ученые воспроизвели формирование затененной зоны при помощи компьютерной модели Солнца и использовали ее для создания алгоритма, позволяющего предугадывать траекторию движения выброса по тому, как меняется форма затененной области с течением времени.

Работу этого подхода ученые проверили на данных, которые были получены при помощи орбитальных зондов и наземных телескопов при наблюдениях за двумя вспышками на поверхности Солнца, которые произошли в сентябре и октябре 2011 года. Направление и характер движения этих выбросов плазмы были хорошо изучены с разных точек наблюдения, что позволило ученым максимально строго проверить точность созданного ими алгоритма.

Проведенные расчеты показали, что новый алгоритм корректно определял направление выброса даже в тех случаях, когда при проведении расчетов использовались лишь "двухмерные" данные с одной точки наблюдения. Это позволяет использовать этот подход для оперативного прогнозирования того, насколько опасным будет тот или иной выброс солнечной плазмы, подытожили ученые.

О выбросах солнечной плазмы

Солнце и другие звезды периодически порождают выбросы корональной материи, которые представляют собой сгустки звездной плазмы, выброшенные за пределы светил в результате разрыва линий их магнитных полей. Эти выбросы сопровождаются мощными вспышками рентгена и других электромагнитных волн, которые вызывают возмущения в магнитной оболочке Земли, нарушают работу спутников на орбите и несут угрозу для космонавтов.

Кроме того, большую опасность для Земли несут и сами выбросы плазмы, если они направлены в сторону нашей планеты. До настоящего времени у ученых не было точных инструментов, которые позволяли бы предсказывать направление выбросов на первых этапах их формирования, что оставляло мало времени на подготовку к возможным последствиям этих катаклизмов.