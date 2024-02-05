В России создан консорциум организаций для развития IT-инфраструктуры научных мегапроектов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские научные центры объединят усилия в развитии IT-инфраструктуры для научных проектов "мегасайенс" в рамках консорциума, соглашение о создании которого подписано в понедельник в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В состав новой структуры вошли Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), а также Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН. На церемонии подписания документа присутствовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В условиях санкций и внешних вызовов России крайне важно работать на опережение для того, чтобы мы могли обеспечить проведение собственных исследований, чтобы мы разрабатывали прорывные решения. Базой для этого могут и должны стать установки класса "мегасайенс". С их помощью собираются поистине уникальные научные данные, которых нет ни у кого. Обработка этих данных требует больших вычислительных мощностей <…>. Возможности консорциума, который сегодня создан, позволяют к концу этого десятилетия обеспечить решение этой задачи и, в том числе, передачу сотен петабайт данных в год", - сказал Чернышенко, добавив, что "это усилит научный потенциал страны".

Вице-премьер также отметил важность обеспечения равного доступа российских ученых к развиваемым сервисам и вычислительным мощностям.

Проекты класса "мегасайенс", реализуемые в России сегодня, представляют собой сеть современных установок, необходимых для прорывных исследований в ключевых направлениях науки. В их числе - ускорительные комплексы в области физики частиц и высоких энергий, синхротронных и нейтронных исследований. Соглашение предполагает создание для них единой защищенной IT-инфраструктуры.

Объединяющая основа

Объединенный институт ядерных исследований при этом имеет статус базовой организации по созданию и развитию распределенного гетерогенного вычислительного центра государств-участниц ОИЯИ для мегасайенс-проекта NICA и ряда других направлений. При этом ранее, в 2003 году, по инициативе Курчатовского института и ОИЯИ в России был создан Консорциум РДИГ - Российский ГРИД для интенсивных операций с данными (Russian Data Intensive GRID, RDIG). Целью создания структуры было обеспечение участия российских исследователей в распределенной обработке данных экспериментов на Большом адронном коллайдере. Курчатовский институт также создал и использует Национальную исследовательскую компьютерную сеть (НИКС) нового поколения, которая сегодня объединяет более 300 научных организаций и университетов из 37 регионов страны. Эти структуры станут основой нового консорциума, уточнили в институте.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, комментируя соглашение, указал на то, что развития IT-инфраструктуры требуют не только мегасайенс-проекты, но и реализация исследовательских инициатив в сфере генетики, предполагающих работу с большими объемами данных.

"Слово "мегасайенс" подразумевает крупные, масштабные установки, которые являются главными пользователями ресурсов. Но сегодня значительно больший их объем, чем мегасайенс-[проекты], потребляет генетика. Это еще одна "мегапроблема". <...> [Создаваемая] сеть дает возможность всем [российским] ученым пользоваться огромным массивом компьютерных мощностей и находиться в нашем "облаке", формируя сервис, который будет развиваться дальше", - сказал Ковальчук.

Предполагается, что инициатива по созданию защищенной IT-сети распространится и на создаваемую в РФ Национальную базу генетической информации, а также биоресурсные центры, уточнили ТАСС в Курчатовском институте. Национальная IT-инфраструктура обеспечит взаимодействие научных и образовательных организаций страны в этой сфере, а в перспективе - стран-участниц СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.