В Новосибирске разработали устройство терапии ран вакуумом и электричеством

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые модифицировали вакуумный аспиратор для заживления ран и ожогов, снижения риска присоединения инфекции. Инновационный метод основан на комбинированном воздействии отрицательного давления и электричества, испытания прибора начнутся в 2024 году, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Вакуумная терапия - метод лечения ран с помощью контролируемого отрицательного давления. Он понижает вероятность возникновения осложнений, улучшает качество регенерации тканей.

"Основная наша цель - сделать наш аппарат доступным для всех медицинских учреждений. В России производятся вакуумные аспираторы, но их стоимость по ряду причин довольно высока. Мы создаем более доступную версию, которая будет более эффективна за счет комбинации вакуумной терапии с другими методами, а также более удобна в использовании благодаря веб-интерфейсу", - приводит пресс-служба слова студента Института медицины и психологии НГУ Владислава Голейнова.

В вакуумный аспиратор встроен веб-интерфейс и возможность удаленного управления устройством. Это позволит медицинским работникам управлять несколькими устройствами централизованно в условиях хирургических стационаров.

Научная работа проводится совместно со специалистами НИИ клинической и экспериментальной лимфологии. Проведение доклинических исследований на животных планируется начать в первом квартале этого года. Разработка ведется при поддержке Студенческого технопарка Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ и программы "Студенческий стартап" Фонда cодействия инновациям.