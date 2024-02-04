В Белгороде разработали новый способ лечения глаукомы у близоруких

ТАСС, 4 февраля. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) разработали и запатентовали раствор для контактных линз, который лечит глаукому у близоруких пациентов и останавливает дегенерацию нервных клеток зрительного нерва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые НИУ БелГУ разработали капли для лечения глаукомы у близоруких пациентов. Новый препарат для взрослых пользователей контактных линз оказывает длительное противоглаукомное и антиоксидантное действие", - пояснили в пресс-службе.

Запатентованный препарат предназначен для терапии первичной открытоугольной глаукомы на фоне миопии различной степени тяжести. Механизм противоглаукомного действия офтальмологической композиции состоит в снижении образования внутриглазной жидкости и повышения ее оттока через сосудистую оболочку и склеру - многослойную ткань внешней части глаза. "Лекарственная терапия с необходимостью регулярно закапывать в глаза раствор препарата является основным методом лечения глаукомы. Однако традиционный способ не обеспечивает постоянную концентрацию действующего вещества в среде тканей глаза и не может гарантировать соблюдение схемы лечения", - пояснили в вузе.

Для обеспечения непрерывного действия лекарства разработчики предусмотрели его использование с мягкими контактными линзами. Линзы покрывают лекарственным раствором, содержащим мукоадгезивный полимер. "Композиция лекарственного раствора достаточно вязкая, чтобы удерживаться на поверхности мягких контактных линз. Таким образом, офтальмологические линзы для коррекции миопии служат средством доставки лекарственного препарата. Это обеспечивает пролонгированный терапевтический эффект глазных капель", - объяснила заведующая кафедрой фармацевтической технологии института фармации, химии и биологии НИУ БелГУ, профессор Елена Жилякова.

Также лекарство уничтожает свободные радикалы, приводящие к повреждению и дегенерации клеток зрительного нерва. Терапевтическая композиция соответствует стандартам государственной фармакопеи РФ. Помимо создания, исследований и патентования, ученые НИУ БелГУ разработали всю необходимую документацию первой стадии жизненного цикла этого лекарственного препарата.