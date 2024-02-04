В Сибири предложили использовать метод зондирования при определении поражений шелкопрядом

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили использовать метод дистанционного зондирования для определения поражений непарным шелкопрядом березовых насаждений в Сибири. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Ольга Тарасова.

"Российские ученые предложили оценивать повреждения лиственных деревьев в очагах распространения вредителя - непарного шелкопряда - с помощью данных дистанционного зондирования. Для контроля изменений, происходящих с деревьями после повреждений насекомыми, авторы использовали оригинальное портативное устройство - диэлектрический фурье-спектрометр, который позволяет максимально оперативно и полностью автоматически определять состояние растений", - рассказала Тарасова. Исследования проводились специалистами СФУ совместно с коллегами из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярского научного центра СО РАН и Института систематики и экологии животных СО РАН.

Как отмечает профессор, использование дистанционных методов, наряду с традиционными наземными способами изучения, позволяет получать больше информации и увеличивать эффективность в профилактике вспышек массового размножения непарного шелкопряда. При этом в СФУ отмечают, что березы подвергаются постоянному воздействию других негативных явлений (засуха, заболевания, вызываемые бактериями и грибами) и предложенный метод поможет определить именно те повреждения, которые нанесены непарным шелкопрядом.

Непарный шелкопряд - один из самых известных вредителей, питающийся листьями многих древесных растений. Березовые леса Западной Сибири подвержены масштабным вспышкам массового размножения этого насекомого.

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.