Биологи создали генную терапию от смертельно опасной дисфункции иммунитета

ТАСС, 2 февраля. Немецкие молекулярные биологи адаптировали геномный редактор CRISPR/Cas9 для создания экспериментальной генной терапии, останавливающей развитие гемофагоцитарного синдрома, смертельно опасной дисфункции иммунной системы. Об этом сообщила пресс-служба Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.

"Как правило, врачи лечат этот синдром при помощи химиотерапии, иммуносупрессантов и пересадки костного мозга, однако при этом большое число детей все равно погибает от болезни. Мы надеемся, что наша разработка приведет к большому прорыву в лечении гемофагоцитарного синдрома, или же она хотя бы даст врачам больше времени на поиски подходящих доноров костного мозга", - заявил профессор Клаус Раевский, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Гемофагоцитарный синдром представляет собой редкую болезнь иммунной системы, которая характеризуется бесконтрольным распространением некоторых типов иммунных клеток в ответ на проникновение вирусов или бактерий в организм. В результате этого возникает мощнейшая воспалительная реакция, которая в большинстве случаев уносит жизнь носителя данной болезни еще в первый год его жизни.

Профессор Раевский и его коллеги разработали генную терапию, которая предотвращает подобный сценарий развития событий благодаря исправлению мутаций в генах PRF1 и UNC13D, двух участках ДНК, играющих важную роль в работе Т-клеток, отвечающих за подавление чрезмерной активности иммунной системы. Повреждение этих генов чаще всего является главной причиной развития гемофагоцитарного синдрома.

Для исправления этих мутаций ученые встроили геномный редактор CRISPR/Cas9 в аденоассциированные ретровирусы, способные проникать в иммунные клетки и заменять одну из двух поврежденных копий генов PRF1 и UNC13D на их рабочие аналоги. Работу этой терапии ученые проверили как на культурах клеток пациентов с гемафагоцитарным синдромом, так и на мышах с аналогичным заболеванием.

Эти опыты показали, что коррекция дефектов в генах PRF1 и UNC13D даже в небольшой части Т-клеток приводила к нормализации работы иммунитета и к предотвращению смерти мышей после их заражения цитомегаловирусом. Подобные результаты опытов, как считают профессор Раевский и его коллеги, дают надежду на скорое начало клинических испытаний этой терапии, в рамках которых ученые будут извлекать часть Т-клеток из кровотока больных, исправлять мутации и возвращать назад в организм пациентов.