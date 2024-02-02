Палеонтологи впервые обнаружили отпечаток кроны дерева каменноугольного периода

ТАСС, 2 февраля. Палеонтологи впервые в истории обнаружили в Канаде отпечатки кроны дерева, которое существовало на Земле в начале каменноугольного периода. Изучение этой окаменелости позволило реконструировать причудливую трехмерную форму этого растения, похожего на гигантский ершик для бутылок, пишут исследователи в статье в журнале Current Biology.

"Это растение обладало более чем 250 листьями длиной в 1,75 м, каждый из которых был прикреплен к стволу этого древнего дерева и, предположительно, мог вырасти еще на метр. Это означает, что ширина кроны этого гигантского "ершика для бутылок" составляла как минимум 5,5 м, при этом диаметр его ствола не превышал и 6 см", - пояснил профессор Колледжа Колби (США) Роберт Гастальдо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор Гастальдо и его коллеги совершили это открытие во время раскопок на территории канадской провинции Нью-Брансуик, где залегают породы начала каменноугольной эпохи, сформировавшиеся около 359-347 млн лет назад. В них ученые обнаружили отпечатки гигантской кроны древнего дерева, которое существовало на Земле в эпоху стремительной экспансии древесной растительности по суше.

Эта окаменелость была найдена на дне древнего рифтового озера, куда, как предполагают исследователи, упало дерево и несколько других представителей древней флоры в результате мощного землетрясения. Эти растения были практически сразу погребены под слоем ила и осадочных пород, благодаря чему их отпечатки сохранились в первозданном виде.

В общей сложности ученые потратили семь лет на извлечение древнего дерева из окружающих пород и изучение этих отпечатков, раскрывших необычный облик этого представителя флоры каменноугольного периода. Как предполагают ученые, необычно крупные листья и их плотное расположение помогали древнему растению, получившему имя Sanfordia densifolia, максимизировать эффективность фотосинтеза и одновременно мешать росту других представителей флоры у его подножия.

Как предполагают ученые, это необычное растение был одной из тупиковых ветвей развития флоры, неудачным "экспериментом эволюции" эпохи, когда растения активно распространялись по Земле и занимали новые экологические ниши. Обнаружение других окаменевших отпечатков кроны древних деревьев позволит понять, насколько часто встречались аналоги Sanfordia densifolia в раннем каменноугольном периоде, подытожили профессор Гастальдо и его коллеги.

О древних деревьях

Первые деревья, предположительно, появились в середине девонского периода, примерно 400 млн лет назад. То, как они выглядели, пока остается загадкой для ученых. Исследователи часто находят окаменелые фрагменты стволов и корней деревьев, отпечатки их листьев, пыльцу внутри капель янтаря и другие растительные остатки. Полные деревья и полноценные экосистемы, так называемые окаменелые леса, встречаются крайне редко, и каждое такое открытие несет огромную ценность для науки.