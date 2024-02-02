Минобрнауки начало прием заявок на второй конкурс грантов для популяризаторов науки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ начало прием заявок на участие в конкурсах на гранты для авторов научно-популярных программ в СМИ, а также организаторов мероприятий, популяризирующих науку для широкой аудитории. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, заявку можно подать со 2 февраля до 4 марта.

"На первый конкурс приглашаются авторы и авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит до 5 млн рублей. В 2024 году на эти цели предусмотрен 81 млн рублей. На гранты могут претендовать юридические лица из всех регионов РФ (в том числе лицензированные СМИ), активно занимающиеся научным просвещением", - отметили в пресс-службе.

Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей и других масштабных проектов для широкой аудитории, посвященных популяризации отечественной науки. Размер гранта составит до 30 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2024 году составит 432 млн рублей. Гранты выделяются некоммерческим организациям (вузам, общественным организациям и прочим).

Обязательное условие выделения грантов - информационное сопровождение проекта в СМИ и в интернете. Мероприятия должны соответствовать приоритетам, определенным в Стратегии научно-технологического развития РФ. Итоги конкурсов подведут к концу марта 2024 года. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий".