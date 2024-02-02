В Прикамье создали датчик, снижающий поломки на производстве звукопоглощающих конструкций

ТАСС, 2 февраля. Доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Дударев разработал датчик, позволяющий сократить число поломок роботизированной системы, используемой при производстве звукопоглощающих конструкций, сообщила пресс-служба вуза. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

"Для снижения шума в летательном аппарате используют звукопоглощающие конструкции с многочисленными отверстиями в материале. В авиадвигателестроении при формообразовании этих отверстий участвует робот, который обрабатывает их сверлильным инструментом. В процессе производства сверло может случайно попасть в жесткую внутреннюю скрытую перегородку заполнителя и сломаться. Ученый ПНИПУ Александр Дударев разработал способ регулирования подачи робота с помощью чувствительного датчика", - сказали в вузе, отметив, что новый подход в 1,5-2 раза увеличивает срок службы инструмента.

Звукопоглощающая конструкция представляет собой многослойную структуру. Звук в ней проходит через перфорированный слой и попадает в ячейки, где рассеивается. Для изготовления таких компонентов используются роботизированные комплексы. Однако сверление небольших отверстий до 3 мм сложно автоматизировать, такие операции также сопряжены с рисками поломок сверла, частая замена которого увеличивает сроки производства и требует дополнительных финансовых затрат. Автор предложил оснастить систему тензометрическим датчиком, который контролирует осевое усилие - силу воздействия на инструмент при сверлении.

"В память робота мы заранее загружаем заданную величину нагрузки на инструмент. Перемещаем сверло к месту расположения первого отверстия и робот начинает его вращение до касания поверхности. Если нагрузка на сверло резко увеличивается на 50% и больше, датчик фиксирует обнаружение препятствия и снижает скорость инструмента в два раза. Робот досверливает отверстие до заданной глубины и переходит к следующему", - уточнил Дударев, чьи слова приводятся в сообщении.