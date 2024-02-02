Дорогие методы диагностики рака обойдутся в 5-10 раз дешевле запоздалого лечения

ТАСС, 2 февраля. Российские экономисты и медики пришли к выводу, что активное внедрение дорогостоящих методов ранней диагностики опухолей позволит в 5-10 раз снизить общенациональные или региональные расходы на лечение рака. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Команда исследователей изучила, как применение современных методов молекулярно-генетической диагностики повлияет на финансовую нагрузку на государство и домохозяйства. Применение дорогих методов диагностики обойдется обществу в 5-10 раз дешевле, чем лечение рака на поздней стадии, а также последующие выплаты пенсий по инвалидности и оплата больничных листов", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына и Анастасия Владимирская совместно с сотрудниками Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и специалистами одной из российских медико-генетических лабораторий при изучении того, как применение современных методов молекулярно-генетической диагностики рака повлияет на финансовую нагрузку на государство и домохозяйства.

Используя медицинско-генетические данные из ЯНАО, ученые подготовили два сценария, в одном из которых мутации, способствующие появлению опухолей, выявлялись у пациентов и их родственников при помощи расшифровки ДНК, а во втором - опухоли выявлялись на ранних или поздних стадиях развития с вероятностью 60% и 40%. Позднее обнаружение требует дорогого лечения, ведет к инвалидности и высокой вероятности смерти онкологического больного в течение пяти лет.

Экономисты определили общий уровень расходов на лечение онкологических болезней в том и другом случае и обнаружили, что более дорогостоящая диагностика позволит снизить индивидуальные и общественные расходы на лечение рака в 5-10 раз с учетом не только медицинских расходов, но и различных социальных выплат. По мнению ученых, это говорит в пользу того, что широкое внедрение полногеномной диагностики позволит значительно снизить расходы на лечение рака.

"Полногеномное секвенирование для диагностики будет тем эффективнее, чем больше больных и их родственников удастся охватить программой и чем моложе будут эти люди. Кроме того, при массовом использовании полногеномных и точечных исследований они, несомненно, будут становиться дешевле за счет эффекта масштаба, что также будет способствовать росту эффективности", - подытожила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына, чьи слова приводит пресс-служба вуза.