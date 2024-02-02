Мезенцев заявил об учреждении Высшим госсоветом СГ премии молодым ученым

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Высший госсовет Союзного государства (СГ) на заседании в понедельник учредил премию для молодых ученых из Белоруссии и России. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"По премии Союзного государства молодым ученым в области науки - премия утверждена", - сказал он. По словам госсекретаря, премию будут вручать ежегодно. "По секрету, никому не говорите, размер премии - 3 млн рублей", - добавил Мезенцев. Число вручаемых в год премий определят правительства двух стран. "Мы полагаем, что не менее трех, возможно, пяти [премий в год], может быть, не с первого года [начала вручения премий]", - указал госсекретарь.

Премия Союзного государства в области науки и техники была учреждена постановлением Высшего государственного совета СГ 19 июня 2018 года. Награда присуждается белорусским и российским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства.