В Приморском океанариуме провели первую в России операцию рыбе-ежу

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты Приморского океанариума провели хирургическую операцию длинношипой рыбе-ежу, чтобы купировать абсцесс. Как заявляет пресс-служба океанариума, это первая в России подобная операция.

"Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые в России провели операцию длинношипой рыбе-ежу Diodon hystrix. Всего было проведено два хирургических вмешательства по вскрытию абсцесса. Первый этап - купирование внешнего абсцесса над верхней губой, второй - вскрытие абсцесса и удаление гноя внутри ротовой полости", - говорится в сообщении.

О новообразовании над глазом у рыбы сообщили специалисты отдела содержания гидробионтов тропических морей. Рыбу-ежа перевели в научно-адаптационный корпус, где сотрудники океанариума в течение некоторого времени наблюдали за ее состоянием. Рыба отказывалась принимать пищу из-за воспалительного процесса в ротовой полости.

"Так как нам не удалось взять пункцию, чтобы установить состав новообразования, мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал - в литературных источниках подобные случаи не описаны", - приводит пресс-служба слова главного ихтиопатолога Приморского океанариума Марии Поповой.

Для обездвиживания рыбы-ежа использовались седативные препараты растительного происхождения, так как они безвредны для животных и не оказывают никакого влияния на жизненно важные органы и нервную систему. Во время операции также проводили манипуляции по обезболиванию участка, на котором образовался абсцесс. Сейчас прооперированная рыба-еж чувствует себя отлично, проявляет активность.

Приморский океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени В. М. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Министерства науки и высшего образования России.