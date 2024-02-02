Астраханский заповедник предложил остановить углубление каналов-рыбоходов в устье Волги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Углубление дна каналов-рыбоходов в устье Волги приводит к обмелению водно-болотных угодий и ухудшению условий размножения рыб и птиц. Целесообразность дноуглубительных работ необходимо обсудить на научной конференции, считает заместитель директора по научной работе Астраханского заповедника Кирилл Литвинов.

"Проблема связана с тем, что в современный период, когда уровень Каспийского моря очень низкий, дноуглубительные работы в каналах-рыбоходах приводят к ускорению процессов зарастания. Эти каналы играют роль дренажа, и акватория вокруг каналов очень быстро зарастает и мелеет. Они собирают воду и осушают еще больше мелководье. Через два-три года после углубления дна продуктивная открытая вода зарастает тростником, который ухудшает условия для размножения рыб и птиц. Мы предлагаем трезво взглянуть, стоит ли закапывать миллионы на то, что приводит к ухудшению ситуации? Может быть, стоит вынести это на научную конференцию. Дноуглубительные работы предлагаем перенести в нерестилища, расположенные в дельте Волги, которые не затапливаются в последние годы", - сказал Литвинов ТАСС.

О ситуации

По словам Литвинова, между Волгой и Каспием помимо устья есть обширное пространство предустья размером около 50 км с севера на юг и 200 км с запада на восток. Заповедник расположен на трех участках предустья, к нему непосредственно примыкает один из каналов. В этих водно-болотных угодьях в 1960-х годах начали создавать каналы-рыбоходы для осетровых пород. "Считалось, что осетровым будет легче подниматься в реки на нерест, хотя рыба раньше с этим отлично справлялась. Действительно, рыба предпочитает двигаться руслами каналов, но это облегчает и работу рыбакам. Рыба, идущая на нерест весной, фактически загнана в каналы, и это позволяет ее легко добывать", - добавил ученый.

На предустьевом взморье Волги находятся 2 судоходных канала, 8 магистральных каналов-рыбоходов и 16 вспомогательных каналов-рыбоходов общей протяженностью около 900 км. Максимальные глубины в каналах могут достигать девяти и более метров. В 1990-е годы из-за финансовых трудностей дноуглубление не проводилось, в результате чего русла некоторых каналов полностью или частично заилились.

Нижняя Волга является ключевым местообитанием как для рыб, включая осетровых, так и для птиц. Это мелководье с пресной водой и очень высоким биологическим разнообразием. Там хорошие условия для нагула рыбы и гнездования местных и перелетных птиц. Именно поэтому этот район получил статус водно-болотных угодий международного значения, добавил член национального комитета по поддержке десятилетия ООН по восстановлению экосистем Алексей Книжников.

"Для целей сохранения биоразнообразия здесь после сооружений каскада ГЭС на Волге важной задачей было обеспечить гидрологический режим, близкий к естественному гидрографу. То есть обеспечивать так называемый экологический попуск. Лишь в последние годы наметились подвижки в этот давнишнем споре между интересами энергетиков и сохранением биоразнообразия. Но теперь все сильнее проявляют себя экологические проблемы, связанные со все более интенсивными дноуглубительными работам. Необходимо провести серьезные исследования по оценке всех негативных воздействий от этих работ на биоту и выработать эффективные меры их минимизации", - заявил Книжников ТАСС.