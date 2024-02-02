Экспозиция "Наша лаба" представит гостям выставки "Россия" действующую лабораторию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новая экспозиция проекта "Наша лаба" Минобрнауки РФ открывается в пятницу в павильоне ВДНХ №57 в рамках Всероссийской выставки-форума "Россия". Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, экспозиция представляет собой полноценную исследовательскую лабораторию для решения физических и инженерных задач.

"Наша лаба" полностью оснащена новейшим оборудованием, разработанным и серийно выпускаемым в России. Посетители смогут увидеть многочисленные измерительные приборы, компактный обрабатывающий станок с компьютерным управлением, позволяющий быстро изготавливать нужные для работы детали, атомно-силовой микроскоп для анализа поверхностей металлов и других материалов и многое другое", - отметили в пресс-службе.

В день открытия гостей ждет познавательная программа от российских научных институтов и инновационных компаний - разработчиков научных приборов.

В 14:00 руководитель Троицкого подразделения ФИАН им. П. Н. Лебедева член-корреспондент РАН Андрей Наумов прочтет лекцию с демонстрацией "Простые опыты и фокусы с лазером" к 90-летию ФИАН им. П. Н. Лебедева и 60-летию подразделения. В 15:30 сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" и ФИАН Сергей Бедин проведет мастер-класс по атомно-силовой микроскопии "Как увидеть наноструктуры".

В 17:00 сотрудники МПГУ и ФИАН покажут лабораторные опыты по спектроскопии комбинационного рассеяния света "Аналитика на уровне одной молекулы". По средам (7, 14, 21 и 28 февраля) с 12:00 до 15:00 проект "Наша лаба" проводит для всех желающих экскурсии по лаборатории. Партнер экспозиции - Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.