У рыбок-клоунов обнаружили рудиментарные арифметические способности

ТАСС, 1 февраля. Японские и китайские биологи обнаружили, что рыбки-клоуны вида Amphiprion ocellaris умеют "считать" число белых полосок на теле их возможных соседей и использовать эти арифметические навыки для распознавания возможных конкурентов за доступ к полипам-анемонам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Окинавского института науки и технологий (OIST).

"Мы обнаружили, что эти рыбки вели себя наиболее агрессивно по отношению к другим особям, у которых на спине было три вертикальных белых полоски, как и у них самих. Они значительно реже атаковали рыбок-клоунов с двумя или одной полоской и почти всегда игнорировали тех, у которых их не было. Это говорит о том, что эти рыбы умеют считать число полосок и определять по ним видовую принадлежность незваного гостя", - заявила научный сотрудник OIST Кина Хаяси, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Рыбки-клоуны представляют собой достаточно большой род морских лучеперых рыб, которые обитают на территории коралловых рифов и являются симбионтами различных видов полипов-актиний и анемонов. Они живут среди щупалец этих беспозвоночных существ, что защищает их от атак более крупных хищников и обеспечивает им постоянный приток пищи.

Биологи достаточно давно заметили, что рыбки-клоуны обычно не нападают на других рыб, за исключением представителей своего собственного вида, которых они считают возможными конкурентами за доступ к анемонам и актиниям. Хаяси и ее коллеги выяснили, что Amphiprion ocellaris распознают возможных конкурентов, опираясь на число вертикальных полосок на их боках.

Ученые совершили это открытие при наблюдении за тем, как колонии рыбок-клоунов реагировали на различных настоящих рыб, а также на пластиковые муляжи разных расцветок, которые ученые помещали рядом с полипами. Эти опыты показали, что Amphiprion ocellaris наиболее агрессивно реагировали на тех рыбок и те муляжи, на которых было нанесено три вертикальных белых полоски, тогда как соседи с меньшим числом полосок привлекали значительно меньше их внимания.

Эта особенность поведения рыбок-клоунов, как считают Хаяси и ее коллеги, позволяет им поддерживать границы своих территориальных владений и при этом затрачивать на это минимальное количество усилий, не тратя энергию на нападения на тех рыб, которые занимают другие экологические ниши и не представляют угрозы. Кроме того, данное умение потенциально помогает рыбам поддерживать социальную иерархию, так как число полосок на теле рыб-клоунов зависит от их положения в группе, подытожили ученые.