ИИ впервые заставили воспроизвести формирование речевых навыков детей

ТАСС, 1 февраля. Американские ученые впервые применили нейросети для изучения того, как дети учатся говорить, что позволило им воспроизвести и изучить то, как дети связывают произносимые их родителями слова и объекты в окружающем их мире. Об этом сообщила пресс-служба Нью-Йоркского университета (NYU).

"Нам впервые удалось продемонстрировать, что нейросеть способна обрести способность связывать определенные слова и визуальные объекты, если использовать для ее обучения видеоматериалы, полученные при наблюдениях за развитием одного ребенка. Это говорит о том, что подобные алгоритмы можно использовать для изучения того, как формируются самые базовые языковые навыки", - заявил научный сотрудник NYU Вон Вай-кин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при помощи разработанной ими системы искусственного интеллекта CVCL, созданной специальной для изучения того, как дети приобретают языковые навыки. Она представляет собой нейросеть, которая учится сопоставлять произносимые слова с различными объектами окружающего мира, который в этот момент наблюдает система ИИ при помощи камер.

Для ее обучения ученые использовали наборы видеозаписей, которые были получены при помощи видеокамер, которые были прикреплены при помощи гибкой ленты к головам нескольких детей на протяжении первых полутора лет их жизни. При помощи этих камер ученые записали то, как младенцы общались с родителями и постепенно осваивали азы устной речи.

Американские исследователи заинтересовались тем, сможет ли повторить это достижение созданная ими нейросеть в том случае, если она не будет получать никаких подсказок со стороны ее разработчиков. Как показали первые опыты с CVCL, этот алгоритм успешно решил эту задачу и научился связывать произносимые человеком слова с определенными классами предметов, в том числе с игрушками, другими детьми, домашними животными и прочими вещами, с которыми сталкивается ребенок в первые месяцы жизни.

При этом нейросеть успешно приобрела простейшие речевые навыки и прошла стандартизированные речевые тесты для младенцев даже в том случае, когда для ее обучения использовались отрывки записей, покрывающие лишь 1% от общего времени бодрствования детей в первые полтора года их жизни. Это дает надежду на то, что использование более длительных отрезков видео, а также более сложно устроенных нейросетей, позволит полностью раскрыть механизмы развития речи у детей, подытожили ученые.