Выявлен ген, связанный с частым развитием аутоиммунных болезней у женщин

ТАСС, 1 февраля. Биологи из Швеции и США связали необычно частое развитие многих аутоиммунных заболеваний у женщин с активностью гена Xist, который отвечает за "отключение" одной из двух женских Х-хромосом в их клетках. Попадание кодируемых этим участком ДНК молекул в кровоток вызывает сильную аутоиммунную реакцию, сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.

"В прошлом все опыты проводились на стандартных культурах мужских клеток, которые не производят молекул Xist и связанных с ними белков и нитей ДНК. По этой причине мы не знали о существовании антител к комплексам Xist, которые являются одной из главных движущих причин развития аутоиммунных болезней у женщин", - заявил профессор Стэнфордского университета (США) Говард Чанг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Существует множество тяжелых болезней, таких как волчанка и диабет первого типа, причиной развития которых являются сбои в работе иммунитета, заставляющие его клетки атаковать различные органы и ткани тела человека. Эти аутоиммунные болезни в несколько раз чаще поражают женщин, чем мужчин, причины чего сейчас активно изучают биологи и медики.

Ученые выяснили, что одной из причин является то, что клетки женщин вырабатывают большое число молекул РНК, отвечающих за "отключение" одной из двух Х-хромосом. Ключевую роль в этом процессе играет ген Xist, отвечающий за производство специальной длинной молекулы РНК, которая соединяется с инактивируемой Х-хромосомой и мешает клетке считывать расположенные на ней гены.

Недавно биологи обнаружили, что некоторые белки, которые соединяются с этой РНК-молекулой и помогают ей подавлять работу Х-хромосомы, способны вызывать сильную иммунную реакцию. Это заставило ученых изучить то, как иммунитет млекопитающих реагирует на кодируемые Xist молекулы РНК, а также изучить образцы крови пациенток на предмет присутствия в них антител к этим соединениям.

Опыты показали, что эта цепочка РНК и связанные с ней белки провоцируют развитие аналога волчанки и у самок, и самцов мышей, что ведет к повреждению большого числа органов. Также ученые нашли антитела к этим биомолекулам в образцах крови более 100 пациенток с волчанкой, склеродермой и болезнью Вагнера. Все это говорит в пользу того, что ген Xist в значительной степени обуславливает высокую подверженность женщин аутоиммунным заболеваниям, подытожили ученые.