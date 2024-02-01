Китай и Сингапур создали сверхтонкое "умное" волокно

ГОНКОНГ, 1 февраля. /ТАСС/. Группа китайских и сингапурских ученых на основе полупроводников создала сверхтонкое волокно, которое может стать прорывом в области носимой электроники и "умной" одежды.

Газета South China Morning Post со ссылкой на публикацию ученых с описанием изобретения в журнале Nature сообщила, что волокно устойчиво к воде и стирке. Оно тоньше человеческого волоса и может быть вплетено в повседневную одежду, при этом его доля в общем объеме ткани составит менее 5%. Как отметил ведущий исследователь Вэй Лэй, пользователи при ношении не почувствуют разницы с обычной одеждой.

Свитер, снабженный таким волокном, сможет обмениваться фотографиями с другими пользователями через беспроводную систему связи на основе оптических элементов. Шапка, сшитая аналогичным образом, поможет человеку с дефектами зрения безопасно переходить дорогу, отправляя сигналы на его смартфон. "Умная" кофта, надетая для похода в музей, может выступить в роли экскурсовода, собирая информацию об экспонатах и передавая ее в наушник пользователя. Кроме того, это волокно может найти широкое применение в сфере здоровья и медицины.

Команда ученых планирует в будущем создать батареи из "умного" волокна для питания дисплеев и вычислительных элементов. Комплект такой одежды потенциально сможет заменить привычные гаджеты.