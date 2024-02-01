РФ и КНР открыли прием заявок на четвертый конкурс международных научных проектов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) открыли прием заявок на четвертый совместный конкурс международных научных проектов. За три последних года в рамках этого конкурса поддержали 148 российско-китайских научных коллективов. Об этом сообщила пресс-служба РНФ.

"Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2025 - 2027 годах по следующим отраслям знаний: математика, информатика и науки о системах, физика и науки о космосе, химия и науки о материалах, науки о Земле, а также инженерные науки. Размер одного гранта Фонда составляет от 4 до 7 млн рублей ежегодно", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, российские и китайские научные коллективы должны представить заявки на участие в конкурсе до 26 апреля текущего года. Эти заявки будут рассмотрены экспертами обеих стран, итоги конкурса будут утверждены правлением РНФ и опубликованы в срок по 15 ноября.