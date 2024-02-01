В КНР испытали на человеке нейроимплант - конкурент Neuralink Илона Маска

ГОНКОНГ, 1 февраля. /ТАСС/. Китайский малоинвазивный нейроимплант вернул часть двигательных способностей парализованному пациенту, составив конкуренцию схожему устройству Neuralink Илона Маска. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Команда разработчиков пекинского университета Цинхуа объявила об успешном первом испытании на человеке своего нейроинтерфейса Neural Electronic Opportunity (NEO). "С помощью алгоритма машинного обучения пациент может самостоятельно есть и пить", - приводит слова представителя университета газета. Устройство беспроводного анализа электрических импульсов мозга помогло парализованному мужчине самостоятельно выполнить некоторые моторные функции руками. По заявлениям разработчиков их устройство менее инвазивно, чем Neuralink Илона Маска, и потенциал его использования также включает в себя расширение когнитивных способностей человека в будущем.

NEO находится в разработке более 10 лет. Университет получил разрешение провести испытание на людях в начале 2023 года. Первым пациентом стал мужчина с параличом всех четырех конечностей в результате автомобильной аварии в 2010 году. В октябре 2023 года ему установили нейроинтерфейс NEO, и спустя три месяца тренировок испытуемый смог самостоятельно двигать руками, используя подключенные к нейроинтерфейсу протезы.

Китайский имплант, в отличие от своего главного конкурента Neuralink, устанавливается в эпидуральное пространство черепа, а не в нервную ткань. По заявлениям разработчиков, их устройство "размером в две монеты" потенциально сможет объединить человеческий интеллект с компьютером.