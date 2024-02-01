Экстракт гинкго ускорил реабилитацию пациентов после инсульта

ТАСС, 1 февраля. Экстракт из биомассы реликтового растения гинкго значительным образом ускорил и улучшил реабилитацию пациентов, перенесших инсульт в результате попадания или формирования тромбов в сосудах их мозга. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

"Проведенные нами испытания показали, что пациенты на 20% чаще восстанавливались в тех случаях, когда они получали инъекции вещества GDLM, действующего компонента экстракта гинкго. Это вещество предположительно способствует выживанию клеток мозга путем расширения его сосудов, стимуляции кровотока и повышения стойкости нейронов к нехватке кислорода", - заявил доцент Столичного медицинского университета в Пекине (Китай) Ван Аньсинь, чьи слова приводит пресс-служба AHA.

Медики пришли к такому выводу в рамках масштабных клинических испытаний, которые проводились с участием 3,45 тыс. пациентов, проходивших лечение в ста медицинских центрах в различных регионах Китая. В ходе этого эксперимента половина участников опытов получила стандартную терапию от ишемического инсульта, а остальные пациенты в дополнение к этому получали инъекции вещества GDLM на протяжении двух недель.

Ученые наблюдали за изменениями в состоянии здоровья добровольцев на протяжении последующих трех месяцев и отслеживали то, как быстро и хорошо восстанавливались их когнитивные навыки и способность управлять движениями своих конечностей. Сравнение этих показателей для обеих групп пациентов показало, что инъекции вещества из биомассы гинкго значительным образом улучшили реабилитацию пациентов и в краткосрочном, и в среднесрочном периоде.

В среднем они на 8% лучше справлялись с тестовыми заданиями в первые две недели после начала терапии и на 9% превосходили представителей контрольной группы к третьему месяцу наблюдений. При этом инъекции вещества GDLM в среднем на 20% увеличили число пациентов, которым удалось достичь существенного прогресса в реабилитации.

Подобные результаты клинических испытаний, как отмечают медики, говорят в пользу проведения более длительных и масштабных проверок полезных свойств GDLM и других соединений из экстракта гинкго, в том числе в других странах. Успешное завершение этих опытов откроет дорогу для широкого использования этих соединений в качестве одного из компонентов терапий по реабилитации пациентов после инсультов, подытожили ученые.

О гинкго

Гинкго представляет собой реликтовое голосеменное растение, которое практически не поменяло свой облик с эпохи эры динозавров. Экстракты и различные настойки на базе биомассы гинкго активно используются в китайской народной медицине и медицинской практике, в том числе для борьбы с последствиями инсультов. В других странах эти лекарства пока не применяются, однако к ним появился большой интерес после нескольких недавних широкомасштабных клинических испытаний в КНР.