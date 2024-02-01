Астрономы получили снимки выброса сверхмассивной черной дыры из ранней Вселенной

ТАСС, 1 февраля. Международный коллектив астрономов впервые получил фотографии выброса древней сверхмассивной черной дыры, существовавшей в ранней Вселенной в то время, когда она еще только становилась прозрачной для электромагнитных волн. Эти снимки подтвердили важную роль этих выбросов в процессе эволюции галактик, сообщила пресс-служба японского Университета Хоккайдо.

"Мы смогли обнаружить этот выброс по его своеобразной "тени", порождаемой тем, что материя этого газа поглощает микроволновое излучение, вырабатываемое древним квазаром. Полученные нами данные свидетельствуют в пользу того, что сверхмассивные черные дыры способны подавлять звездообразование в галактиках путем выброса молекулярного газа в межгалактическую среду", - заявил доцент Университета Хоккайдо Драган Салак, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Салак и его коллеги совершили это открытие при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного в чилийской высокогорной обсерватории Чахнантор. Этот научный прибор способен отслеживать движение самых холодных скоплений газа даже в самых далеких от нас галактиках, чем воспользовались ученые для наблюдений за недавно открытой древней галактикой J2054-0005.

Данный объект, расположенный в созвездии Водолея на расстоянии в 12,8 млрд световых лет, особенно интересен тем, что он относится к так называемой "эпохе реионизации", одному из первых периодов истории Вселенной, когда она постепенно становилась прозрачной для электромагнитных волн. Ученых давно интересует то, какую роль в этом процессе могли сыграть выбросы материи, порождаемые первыми сверхмассивными черными дырами.

Астрономы из Японии, Европы и США впервые получили фотографии подобного выброса при помощи ALMA, воспользовавшись тем, что данный телескоп способен "видеть" так называемые гидроксил-ионы (ОН). Эти молекулы присутствуют в холодной материи, окружающей выбросы квазаров, и они активно поглощают микроволновые волны, вырабатываемые квазаром в процессе поглощения материи черной дырой.

Полученные ALMA снимки показали, что черная дыра активно выбрасывает материю в межгалактическую среду с рекордной скоростью, около 670-1500 км/с, а также в рекордно больших объемах, которых должно было хватить для полной остановки звездообразования в галактике J2054-0005 через 10 млн лет после "пробуждения" квазара. Это подтверждает популярную теорию о том, что черные дыры играют ключевую роль в регуляции роста и эволюции галактик, подытожили Салак и его коллеги.