В МГУ создали метод расчета долговечности материалов для сверхзвуковой авиации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали методику расчета процессов разрушения материалов, находящихся в интенсивном акустическом поле. Подход позволит прогнозировать степень износа элементов сверхзвуковых пассажирских самолетов, сообщила пресс-служба вуза.

Сверхзвуковые пассажирские самолеты, разрабатываемые сегодня, предусматривают в своем составе экранирующие панели, снижающие уровень шума от двигателя. В силу своего расположения в ближнем акустическом поле они подвергаются сильной вибрации, что может привести к изменению свойств материалов и постепенному выходу из строя. Авторы нашли способ прогнозировать эти процессы.

"Сотрудниками МГУ в составе Научного центра мирового уровня "Сверхзвук", финансируемого в рамках национального проекта "Наука и университеты", разработана методика расчета долговечности конструкций, находящихся в интенсивном акустическом поле, с учетом деградации свойств материала", - говорится в сообщении.

Эксперименты, проведенные исследователями, предполагали серию расчетов состояния конструкций в частотной области с детальным анализом изменения их свойств. Авторы фиксировали каждый этап деградации до полного разрушения, а полученные данные использовали для оценки долговечности материалов. Созданная методика должна стать основой программы, которая будет использоваться в конструкторских бюро, занимающихся развитием авиационной промышленности, уточнили в университете.

"Учет постепенной деградации свойств материала, вызванной переменными динамическими нагрузками, позволит корректно рассчитывать долговечность таких участков планера самолетов. <…> Это [также] способствует достижению конкурентоспособности России на мировом уровне в области исследований сверхзвукового полета гражданского самолета", - считает директор центра "Сверхзвук" МГУ Дмитрий Георгиевский, чьи слова приводятся в сообщении.