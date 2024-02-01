Разработка саранских ученых снизит на 40% применение пестицидов в сельском хозяйстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инновационный препарат, созданный в биотехнологическом кластере Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, позволяет на 40% сократить применение химических веществ для обработки сельскохозяйственных культур. Об этом говорится в сообщении Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

Согласно сообщению, уникальность препарата заключается в совмещении различных бактерий, за счет чего растения получают ростостимулирующую добавку, азот и дополнительные аминокислоты, а также профилактическую защиту от грибковых и бактериальных заболеваний. Разработка может защищать сельскохозяйственные культуры от таких заболеваний, как фузариоз, альтернариоз, фитофтороз, бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, церкоспореллезных, ризоктониозных и питиозных корневых гнилей.

"В результате проведенного эксперимента, где препаратом "Ризо-С" в начале вегетации, в начале и после цветения обрабатывалась клубника сорта "Мурано", отмечено повышение устойчивости растений ко многим грибковым заболеваниям, от которых ранее были потери урожая. Это позволило сократить обработку химическими препаратами в качестве профилактики или при очаговом поражении на 40%", - приводятся в распространенном сообщении слова агронома компании ООО "Русская ягода" Юлии Кривоносовой.

В ходе эксперимента выяснили, что у растений прекратилось развитие болезней и выросла стрессоустойчивость к низким температурам и засухе, отмечается в сообщении.

В ФИОП добавили, что препарат показывает высокие результаты и на зерновых культурах. Так, применяя его для озимой и яровой пшеницы, ярового и пивоваренного ячменя удалось увеличить всхожесть семян на 10-15%, а фактическую урожайность - на 7-20%.