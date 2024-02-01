В России создали облегченный ортез для больных с синдромом диабетической стопы

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Облегченный отечественный ортез для больных с синдромом диабетической стопы создали студенты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Новый ортез не уступает импортным аналогам и позволяет регулировать степень сдавливания, что ускоряет лечение и увеличивает качество терапии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Синдром диабетической стопы (СДС) - одно из самых серьезных осложнений сахарного диабета, при котором происходит поражение мягких и костных тканей стопы. По данным ВОЗ, в мире около 426 млн человек страдают сахарным диабетом, более 25% из них сталкиваются с синдром диабетической стопы. В 70% случаев СДС заканчивается ампутацией нижней конечности, в 40% случаев - летальностью.

"В рамках проекта студенты СибГМУ создали облегченный персонализированный ортез, который станет альтернативой дорогостоящим импортным жестким и полужестким перевязочным материалам. Ортез создается по индивидуальным размерам из материалов отечественного производства. Уникальность разработки - возможность самостоятельно регулировать степень сдавливания нижней конечности при появлении отеков, что сокращает срок терапии и улучшает качество лечения. Ортез эффективен для любого расположения язв на стопе - в том числе в пяточной области и в области свода стопы", - сказано в сообщении.

Ранее для разгрузки нижней конечности использовались импортные отвердевающие повязки, из-за чего в настоящее время невозможно полноценное лечение пациентов с синдромом диабетической стопы. Эффективность новой разработки опробовали пациенты клиники общей хирургии СибГМУ. В рамках исследования молодые ученые сравнили эффективность использования импортных перевязочных материалов с новой разработанной методикой. Оценивались характер и сроки заживления трофических нарушений стопы, физическое состояние ортезов, их износ и деформация в процессе эксплуатации, а также отслеживалась динамика бактериальной флоры язв.

"Данные наблюдения за динамикой заживления трофических язв диабетической стопы в группах, использующих импортные перевязочные материалы и наш продукт, не показали значимой разницы. Динамика микробиоциноза трофических язв также оказалась сопоставима как в контрольной, так и исследуемой группах, что показывает эффективность ортеза. По субъективным ощущениям пациентов, предложенная нами разработка была более комфортна в процессе эксплуатации", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Марии Осокиной.

Проект получил поддержку в рамках конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Авторы разработки планируют внедрить методику в медицинские учреждения Томска и других регионов России, после чего вывести продукт на рынок. Несколько предприятий и организаций уже выразили заинтересованность в сотрудничестве.