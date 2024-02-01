В России разработали беспилотник для тушения пожаров в высотках

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские разработчики создали дрон, способный не только тушить пожары, в том числе в высотных зданиях, но и анализировать концентрацию вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Российские специалисты разработали противопожарный дрон "Стрекоза", который позволит своевременно ликвидировать задымления и возгорания, в том числе в высотных зданиях, а также оценивать <…> концентрацию в воздухе вредных веществ. Дрон, помимо этого, может использоваться для мониторинга территории возгорания <…> в тех случаях, когда применение классической авиации невозможно", - уточнили в организации.

Беспилотник способен развивать скорость до 60 км/ч и перемещать грузы на расстояние до 10 км. На своем борту он может доставлять к месту возгорания смеси (пену, порошки) и воду и использовать их для тушения с помощью системы дистанционного управления. По словам автора проекта Михаила Климчука, дрон оснащен инфракрасными камерами и сенсорами, которые позволяют контролировать эффективность устранения возгорания и степень загрязнения воздуха.

Разработка может стать востребованной для устранения пожаров как в лесных и горных районах, так и в городских условиях, считают авторы. Существующие зарубежные аналоги пока находятся на стадии разработки и не получили массового распространения, пояснили в Платформе НТИ.

"Использование беспилотных летательных аппаратов в качестве пожарных машин поможет снизить риски для пожарных и спасателей, так как избавит их от необходимости находиться в непосредственной близости от опасных зон. Противопожарный дрон можно будет также использовать в качестве ретранслятора при организации радиосвязи во время тушения", - заключил Климчук.

Проект заявлен для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".