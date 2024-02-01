В Уфе при Евразийском НОЦ откроют клуб молодых ученых

УФА, 31 января. /ТАСС/. Клуб молодых ученых откроется при Евразийском научно-образовательном центре (НОЦ) в Уфе, его работа будет нацелена на углубление междисциплинарного взаимодействия и обмен опытом, сообщается на сайте Евразийского НОЦ.

"Очередной шаг в поддержке молодых исследователей Евразийского НОЦ - это открытие Клуба молодых ученых. Новая точка притяжения, по мнению руководства региона, поможет сформировать максимально комфортные условия для обмена опытом, организации дискуссий и междисциплинарного взаимодействия молодых ученых", - отмечается в сообщении.

В управляющей компании НОЦ пояснили ТАСС, что клуб создан по запросу ученых. Его участниками смогут стать все молодые ученые, которые работают в организациях, входящих в состав научно-образовательного центра. Клуб будет работать на постоянной основе.

В рамках его открытия 1 февраля пройдет дискуссия о том, как фундаментальные прорывы меняют ландшафт науки и жизнь человека. Мероприятие проведет руководитель Гильдии научных журналистов Союза журналистов России, редактор редакции "Наука" ТАСС Андрей Резниченко, гостем программы станет профессор РАН, почетный член Королевского химического общества и Американского физического общества, председатель научного комитета премии "Вызов" Артем Оганов.

В Евразийский НОЦ мирового уровня вошли шесть университетов Республики Башкортостан, Сколковский институт науки и технологий, три научных учреждения и 20 организаций реального сектора экономики. В соответствии с программой деятельности НОЦ определены десять технологических проектов по направлениям "Новая среда жизни", "Цифровая и зеленая химия, энергетика", "Биомедицина и генетика", "Инжиниринг и передовые производственные технологии".